Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal x Slavia Praga: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe dirigida por Mikel Arteta é ampla favorita para o confronto, mas vive momento conturbado após sequência de maus resultados...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 13:07
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O Arsenal recebe o Slavia Praga nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Liga Europa. A equipe de Mikel Arteta vive um momento conturbado por conta dos recentes maus resultados e entra pressionada e precisando da vitória contra os tchecos.Elogios ao rival
- Eles são muito fortes e estão invictos no Campeonato Tcheco. Eles são competitivos, diretos, incisivos e podem te causar problemas durante um jogo. Eu os descreveria como um time aguerrido. A competição é tudo ou nada, porque quando se joga eliminatórias, ou você está entro ou está fora. Nós queremos chegar na semifinal e sabemos da importância da partida - avaliou Arteta.
> Veja a tabela da Europa League
Dureza
O técnico dos Gunners lembrou que o Slavia Praga está invicto no Campeonato Tcheco e se aproximando da conquista de mais um título. Além disso, a equipe só perdeu duas partidas na Europa League, sendo ambas na fase de grupo. Embora o Arsenal esteja mal na Premier League, o clube só perdeu um duelo no torneio europeu, mas justamente o último contra o Olympiacos em Londres.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Slavia Praga
Data e horário: 8/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, Holding, Gabriel e Cedric; Partey e Elneny; Saka, Odegaard e Pepe; Lacazette
Desfalques: David Luiz e TIernay (machucados)
SLAVIA PRAGA (Técnico: Jindřich Trpišovský)Vagner; Bah, Zima, Hromada e Boril; Holes e Sevcik; Sima, Stanciu e Olayinka; Kuchta
Desfalques: Simon Deli, David Hovorka e Kudela (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados