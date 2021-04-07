Arsenal x Slavia Praga: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O Arsenal recebe o Slavia Praga nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Liga Europa. A equipe de Mikel Arteta vive um momento conturbado por conta dos recentes maus resultados e entra pressionada e precisando da vitória contra os tchecos.Elogios ao rival

- Eles são muito fortes e estão invictos no Campeonato Tcheco. Eles são competitivos, diretos, incisivos e podem te causar problemas durante um jogo. Eu os descreveria como um time aguerrido. A competição é tudo ou nada, porque quando se joga eliminatórias, ou você está entro ou está fora. Nós queremos chegar na semifinal e sabemos da importância da partida - avaliou Arteta.

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Dureza

O técnico dos Gunners lembrou que o Slavia Praga está invicto no Campeonato Tcheco e se aproximando da conquista de mais um título. Além disso, a equipe só perdeu duas partidas na Europa League, sendo ambas na fase de grupo. Embora o Arsenal esteja mal na Premier League, o clube só perdeu um duelo no torneio europeu, mas justamente o último contra o Olympiacos em Londres.

FICHA TÉCNICA:Arsenal x Slavia Praga

Data e horário: 8/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, Holding, Gabriel e Cedric; Partey e Elneny; Saka, Odegaard e Pepe; Lacazette

Desfalques: David Luiz e TIernay (machucados)

SLAVIA PRAGA (Técnico: Jindřich Trpišovský)Vagner; Bah, Zima, Hromada e Boril; Holes e Sevcik; Sima, Stanciu e Olayinka; Kuchta