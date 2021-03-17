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futebol

Arsenal x Olympiacos: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Mikel Arteta segue invicta na Europa League e espera confirmar a classificação contra o algoz da última temporada. Para técnico espanhol, nada está decidido...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 12:53
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
Após vencer no jogo de ida por 3 a 1, o Arsenal recebe o Olympiacos nesta quinta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Europa League. O clube inglês vem embalado após vencer o clássico contra o Tottenham, pela Premier League, no último final de semana e busca garantir a classificação e sonhar com o título do torneio.Nada decidido
- É um jogo muito importante para nós e nada está decidido. Ainda restam 90 minutos para jogar, sabemos que será duro e todos devem estar preparados. Do que vimos do Olympiacos, a quantidade de partidas que eles venceram nos minutos finais e a crença que eles têm no time, será complicado e eles tentarão nos colocar sob pressão.
> Veja a tabela da Europa League
Invicto
Caso muitos não lembrem, o Arsenal conquistou um título da Premier League de maneira invicta na temporada 2003/2004. Nesta edição da Liga Europa, a equipe de Mikel Arteta também segue sem perder. Na primeira fase, os Gunners tiveram 100% de aproveitamento, enquanto no mata-mata conquistaram dois triunfos e apenas um empate.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Olympiacos
Data e horário: 18/3/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Pablo Mari e Tierney; Xhaka e Ceballos; Pepe, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang
Desfalques: Saka (machucado)
OLYMPIACOS (Técnico: Pedro Martins)Sa; Lala, Sokratis, M'Vila e Reabciuk; Camara e Bouchalakis; Bruma, Valbuena e Masouras; El Arabi
Desfalques: Ruben Semedo e Avraam Papadopoulos (machucados)

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