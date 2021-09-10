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Arsenal x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Partida marca o duelo entre o último (Arsenal) e penúltimo (Norwich) colocado neste início de Campeonato Inglês...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 16:48
Crédito: AFP
Neste sábado, o Arsenal vai enfrentar o Norwich City em partida válida pela quarta rodada da Premier League. O jogo marca o duelo entre as duas piores equipes neste início de campeonato. O confronto, no Emirates Stadium, está marcado para às 11:00h (horário de Brasília).
> Confira a tabela da Premier LeagueARSENALO Arsenal vive um péssimo momento e é o último colocado na Premier League. Nessas três primeiras rodadas, os Gunners perderam todas as partidas e não conseguiram marcar um gol sequer. Em casa, o clube londrino enfrenta o Norwich, que está numa situação semelhante, para tentar buscar sua primeira vitória no campeonato.
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NORWICHO Norwich City está em uma situação bem parecida com a do Arsenal na tabela. O Norwich ainda não conseguiu conquistar um ponto sequer no campeonato mas, pelo critério de desempate, está uma posição à frente dos Gunners. O único gol feito pelo Norwich foi contra o Leicester City. FICHA TÉCNICA
Arsenal x Norwich CityPremier League - 4º rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 11:00h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Michael Oliver (ING)Onde assistir: ESPN 2
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí e Tierney; Lokonga, Odegaard e Smith-Rowe; Pépé, Saka e Aubameyang.
Desfalques: Elneny e Bushiri (lesionados); Xhaka e Kabak (suspensos).
NORWICH (Técnico: Daniel Farke)Krul; Aarons, Hanley, Gibson e Williams; Lees Melou, Gilmour e McLean; Cantwell, Rashica e Pukki.
Desfalques: Giannoulis e Zimmermann (lesionados).

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