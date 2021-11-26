Arsenal x Newcastle: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em partida que abre a 13ª rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Newcastle medirão forças, neste sábado, às 9h30, no Emirates Stadium, em Londres. O jogo vai passar na ESPN e no Star Plus.
As equipes têm ambições diferentes na competição. O Arsenal está em quinto lugar, com 20 pontos, três a menos do que o rival londrino West Ham, que fecha o G4. Os três primeiros são Chelsea (29), Manchester City (26) e Liverpool (25). Já o time visitante é o último lugar, com 6 pontos e nenhuma vitória. FICHA TÉCNICA:Arsenal x Newcastle
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Lokonga, Partey, Saka e Smith Rowe; Lacazette e Aubameyang
Desfalques: Kolasinac e Xhaka (machucados)
NEWCASTLE (Técnico: Graeme Jones)Karl Darlow; Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark; Jacob Murphy, Joe Willock, Jonjo Shelvey, Matt Ritchie; Joelinton, Allan e Callum Wilson
Desfalque: Dumett (machucado)