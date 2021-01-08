Arsenal x Newcastle: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

Vai rolar a bola pela Copa da Inglaterra, a competição mais antiga da história do futebol. E o Arsenal, atual campeão e maior vencedor do torneio, vai em busca da 15ª conquista. Os Gunners estreiam na competição neste sábado, contra o Newcastle, às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. Em caso de empate no tempo normal, o jogo irá para a prorrogação antes dos pênaltis (se necessário).

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm boa fase no Campeonato Inglês, os Gunners vêm de três vitórias seguidas, mas a última aparição em torneio eliminatório deixou a desejar. Contra o Manchester City, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o time de Arteta foi goleado por 4 a 1 e deu adeus à competição.

- Sim, é ótimo ganhar os últimos três jogos. O espírito, a energia do local e o clima são sempre melhores. Eu também me sinto melhor. Neste período de Natal, vencer três jogos consecutivos nunca é fácil nesta liga e conseguimos, portanto, espero que possamos começar uma corrida muito melhor - disse Arteta sobre a boa fase da equipe.

O Newcastle, por outro lado, quer aprontar para cima dos atuais campeões e tenta ser a zebra do confronto. O time de Steve Bruce vem de seis jogos sem saber o que é vencer e aposta suas fichas na FA Cup para tentar retomar o caminho das vitórias.

+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeuFICHA TÉCNICA

Arsenal x NewcastleCopa da Inglaterra - Terceira Fase

Data e horário: 09/01/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Referees Dan Cook e Sian Massey-EllisOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Runarsson; Cedric, Gabriel Magalhães, David Luiz e Maitland-Niles; Partey, Ceballos, Gabriel Martinelli, Willock e Pépé; Nketiah

Desfalques: Ninguém.

NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Dubravka; Manquillo, Fernández, Clark, Dummett e Krafth; Murphy, Shelvey, Hendrick e Almirón; Gayle