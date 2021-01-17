Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações

Na 11ª colocação, equipe de Mikel Arteta precisa vencer para subir na tabela. Adversário pode encostar em caso de triunfo fora de casa...
Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 13:44

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Mesmo com Arteta tendo superado a desconfiança após resultados ruins, o Arsenal precisa continuar vencendo na Premier League. Para isso, os Gunners recebem o Newcastle, nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Há quatro jogos invicto na Premier League, Mikel Arteta falou sobre o momento vivido e o que espera do duelo.- O momento é muito positivo porque é a base para ganhar qualquer jogo e dá-lhe uma grande oportunidade de seguir em frente e ganhar todos os jogos. [Contra o Crystal Palace] faltou essa qualidade no terço final, que é necessária contra times como o Palace - começou dizendo.
- Quando você está sentado em uma dessas cadeiras, você sofre e tem muita empatia pelos seus colegas. Todos nós sabemos o que é preciso, o quanto sofremos e também o Brucey é um cara top, um técnico muito bom também - falou sobre o treinador Steve Bruce.
FICHA TÉCNICA
Arsenal x NewcastleData e horário: 18/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)​Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette.
Desfalques: Martinelli e Tierney (dúvidas); Pablo Marí (lesionado).
Newcastle (Treinador: Steve Bruce)Darlow; Yedlin, Lascelles, Schar, Clark, Dummett; Almiron, Hendrick, S Longstaff, Joelinton; Wilson.
Desfalques: Lascelles, Saint-Maximin (lesionados); Fraser (suspenso).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados