Arsenal x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações

Mesmo com Arteta tendo superado a desconfiança após resultados ruins, o Arsenal precisa continuar vencendo na Premier League. Para isso, os Gunners recebem o Newcastle, nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília).
Há quatro jogos invicto na Premier League, Mikel Arteta falou sobre o momento vivido e o que espera do duelo.- O momento é muito positivo porque é a base para ganhar qualquer jogo e dá-lhe uma grande oportunidade de seguir em frente e ganhar todos os jogos. [Contra o Crystal Palace] faltou essa qualidade no terço final, que é necessária contra times como o Palace - começou dizendo.
- Quando você está sentado em uma dessas cadeiras, você sofre e tem muita empatia pelos seus colegas. Todos nós sabemos o que é preciso, o quanto sofremos e também o Brucey é um cara top, um técnico muito bom também - falou sobre o treinador Steve Bruce.
FICHA TÉCNICA
Arsenal x NewcastleData e horário: 18/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette.
Desfalques: Martinelli e Tierney (dúvidas); Pablo Marí (lesionado).
Newcastle (Treinador: Steve Bruce)Darlow; Yedlin, Lascelles, Schar, Clark, Dummett; Almiron, Hendrick, S Longstaff, Joelinton; Wilson.
Desfalques: Lascelles, Saint-Maximin (lesionados); Fraser (suspenso).