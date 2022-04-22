  • Arsenal x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Arsenal x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em confronto direto pela vaga na Champions League, os Gunners recebem os Red Devils pela 34ª rodada da Premier League
Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:14

Neste sábado, Arsenal e Manchester United duelam pela 34ª rodada da Premier League. O jogo é importante para a classificação da liga pois ambos disputam uma vaga no G4, que dá classificação à Champions League. O confronto, no Emirates Stadium, está marcado para às 08h30.RECUPERAÇÃOO Manchester United vem de uma goleada sofrida contra o Liverpool por 4 a 0 na última terça-feira. A equipe não teve chances e precisa se reerguer para ir atrás do objetivo da temporada, a classificação à Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
CONFRONTO DIRETOO jogo promete ser bem disputado pois é confronto direto pelo G4 da Premier League. Ambas as equipes tem o objetivo de classificar à Champions League. O Arsenal ocupa a quinta colocação, com os mesmos 57 pontos do Tottenham, que fecha o top4. Enquanto o Manchester United está em sexto lugar, com 54 pontos.FICHA TÉCNICAArsenal x Manchester United
Data e horário: 23/04/2022, às 08h30Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric, White, Gabriel e Tavares; Partey, Xhaka, Saka e Odegaard; Martinelli e Lacazette.
Manchester United (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Matic, Bruno Fernandes e Lingard; Sancho, Cristiano Ronaldo e Rashford.
