Arsenal x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, Arsenal e Manchester United duelam pela 34ª rodada da Premier League. O jogo é importante para a classificação da liga pois ambos disputam uma vaga no G4, que dá classificação à Champions League. O confronto, no Emirates Stadium, está marcado para às 08h30.RECUPERAÇÃOO Manchester United vem de uma goleada sofrida contra o Liverpool por 4 a 0 na última terça-feira. A equipe não teve chances e precisa se reerguer para ir atrás do objetivo da temporada, a classificação à Champions League.
CONFRONTO DIRETOO jogo promete ser bem disputado pois é confronto direto pelo G4 da Premier League. Ambas as equipes tem o objetivo de classificar à Champions League. O Arsenal ocupa a quinta colocação, com os mesmos 57 pontos do Tottenham, que fecha o top4. Enquanto o Manchester United está em sexto lugar, com 54 pontos.FICHA TÉCNICAArsenal x Manchester United
Data e horário: 23/04/2022, às 08h30Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric, White, Gabriel e Tavares; Partey, Xhaka, Saka e Odegaard; Martinelli e Lacazette.
Manchester United (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Matic, Bruno Fernandes e Lingard; Sancho, Cristiano Ronaldo e Rashford.