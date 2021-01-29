Arsenal x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

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Em partida válida pela 21ª rodada da Premier League, Arsenal e Manchester United se enfrentarão neste sábado, no Emirates Stadium, às 14h30 (horário de Brasília). Na última os Red Devils tropeçaram diante do lanterna da competição Sheffield United, e perderam a liderança para o rival Manchester City. Já o time londrino vem embalado para o clássico, uma vez que não perde uma partida na competição desde a 14ª rodada.Milan estuda contratação de Douglas Costa até o fim da janelaDM DO UNITED​Bailly levou uma pancada nos treinos e, por isso, perdeu os jogos do meio de semana. Outra dúvida para o clássico era o atacante Martial, que se machucou na derrota para o Sheffield. No entanto, o técnico Solskjaer garante que os atletas devem estar disponíveis para o clássico.

- Eles estão bem. Os dois deverão estar viajando. Ainda somos um bom grupo trabalhando juntos. De vez em quando, atingimos uma baixa como na quarta-feira, mas estamos prontos para voltar.ARTETA FALA SOBRE MARTIN ODEGAARD

- Ele é um jogador que seguimos há algum tempo e acreditamos que ele tem algumas qualidades especiais de que precisamos que sentimos falta. Estou realmente impressionado. Odegaard é um grande talento. Precisa do ambiente certo, de um pouco de tempo, mas acho que ele tem as qualidades para ser um sucesso para nós.FICHA TÉCNICA: Arsenal x Manchester United

Data e horário: 30/01/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Emirates StadiumÁrbitro: Michael Oliver Auxiliares: Stuart Burt, Simon Bennett e Robert Jones.VAR: Paul TierneyOnde assistir: ESPN BrasilARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Leno; Bellerín, Holding, David Luiz, Cédric; Thomas, Xhaka; Saka, Aubameyang* (Smith Rowe), Pepe; Lacazette.

Desfalques: Dani Ceballos e Pablo Marí (motivos clínicos); Tierney e Emile Smith Rowe (dúvida). *Aubameyang pode ser desfalque por problemas pessoais.MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjær)

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf (Bailly), Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes; Cavani.