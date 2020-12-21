Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal x Manchester City: saiba tudo sobre a partida desta terça-feira

As duas equipes se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa. Gunners não poderão
contar com Aubameyang e chegam de um momento ruim na Premier League...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:16

LanceNet

21 dez 2020 às 17:16
Crédito: AFP
As quartas de final da Copa da Liga Inglesa prometem um grande jogo. Nesta terça-feira, o Arsenal recebe o Manchester City, às 17h (horário de Brasília). A partida é única, ou seja, quem vencer estará nas semifinais da competição.Para a partida, Mikel Arteta não poderá contar com seu principal jogador, Aubameyang, que ainda se recupera de lesão. Apesar disso, o treinador do Arsenal garantiu estar focado no título.
- É uma competição que queremos tentar vencer. Já tivemos dois adversários difíceis no Leicester e no Liverpool, conseguimos vencê-los e agora jogamos em casa e estamos um passo mais perto de Wembley. Portanto, é um jogo muito bom de se jogar, pois é o tipo de jogo que procuramos ao longo da temporada.
A partida marcará o reencontro de Pep Guardiola e Mikel Arteta. O atual treinador do Arsenal foi auxiliar do famoso espanhol e é um de seus "pupilos".
FICHA TÉCNICA
Arsenal x Manchester CityData e horário: 22/12/2020Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Guardiola)Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, D Silva; Mahrez, Jesus, Sterling
DESFALQUES:
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)​Leno; Tierney, Gabriel Magalhães, Holding; Saka, Ceballos, Willock, Bellerín; Willian, Lacazette e Pépé.
DESFALQUES:Gabriel Martinelli, Thomas Partey e Pierre-Emerick Aubameyang (lesionados); Granit Xhaka (suspenso); Özil e Sokratis (não inscritos); Reiss Nelson (dúvida).
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)Éderson; Walker, Ruben Dias, Aké, Mendy; Fernandinho, Gündogan; Sterling, De Bruyne, Mahrez; Agüero.
DESFALQUES: Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte, Gabriel Jesus e Eric García (dúvidas).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados