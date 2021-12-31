Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal recebe o Manchester City neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola ocupa a liderança do Campeonato Inglês após 10 vitórias consecutivas no torneio, mas os Gunners, que estão na 4ª colocação, vem de quatro triunfos seguidos e buscam subir na tabela de classificação.DIFERENTE DO PRIMEIRO TURNONo 3º jogo da temporada da Premier League, o Manchester City aplicou uma goleada impiedosa de 5 a 0 sobre o Arsenal. Naquele momento, os Gunners viviam um período irregular, mas que foi superado com algumas sequências de resultados positivos ao longo da competição.
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DIFICULDADE CONTRA OS GRANDESApesar de vir de quatro vitórias consecutivas, o Arsenal tem encontrado dificuldade ao encarar aos principais clubes da Inglaterra. Em 19 partidas disputadas, a equipe de Mikel Arteta perdeu para o Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United, enquanto venceu apenas o Tottenham.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Manchester City
Data e horário: 1/1/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; White, Holding, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette
Desfalques: Sead Kolasinac (machucado). Calum Chambers, Takehiro Tomiyasu, Cedric Soares e Ainsley Maitland-Niles (Covid-19)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Dias, Laporte e Ake; Bernardo Silva, Gundogan e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling
Desfalques: Kyle Walker, Rodri e John Stones (machucados)