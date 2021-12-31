Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal recebe o Manchester City neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola ocupa a liderança do Campeonato Inglês após 10 vitórias consecutivas no torneio, mas os Gunners, que estão na 4ª colocação, vem de quatro triunfos seguidos e buscam subir na tabela de classificação.DIFERENTE DO PRIMEIRO TURNO​No 3º jogo da temporada da Premier League, o Manchester City aplicou uma goleada impiedosa de 5 a 0 sobre o Arsenal. Naquele momento, os Gunners viviam um período irregular, mas que foi superado com algumas sequências de resultados positivos ao longo da competição.