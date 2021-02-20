Arsenal x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP

Tem clássico entre times do Big Six na Terra da Rainha neste domingo. Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City visita o Arsenal no Emirates Stadium em busca da 18ª vitória consecutiva na temporada. A bola rola às 13h30 (de Brasília) na capital britânica.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApós vencer o Leeds na última rodada depois de uma sequência de duas derrotas consecutivas, o Arsenal quer continuar crescendo de produção. O técnico Arteta, porém, sabe que terá pela frente o grande time da Europa no momento e entende que não será um jogo fácil.

- Acho que eles são a melhor equipe da Europa no momento. A forma como estão jogando, o futebol que jogam e os seus resultados são consistentes. Eles são sem dúvida a melhor equipe do momento. Temos um grande desafio muito emocionante pela frente no domingo - disse Arteta.

Com um recorde de 17 vitórias consecutivas, algo nunca visto antes na Inglaterra, o Manchester City quer dar prosseguimento ao bom momento para buscar mais um título nacional. O técnico Guardiola, porém, afirmou que a questão do recorde não é levada em consideração, mas sim a forma de jogar.

- Antigamente não se pensava nisso (o recorde), só jogávamos o próximo jogo. Todos os bons resultados são consequência de alguma coisa. Nós apenas tentamos jogar bem e ganhar os jogos - disse o catalão.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA

Arsenal x Manchester CityCampeonato Inglês - 25ª rodada

Data e horário: 21/02/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Dan RobathanOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Ceballos, Xhaka; Saka, Odegaard; Aubameyang e Lacazette.

Desfalques: Partey (dúvida).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri; De Bruyne e Bernardo Silva; Sterling, Foden e Gabriel Jesus.