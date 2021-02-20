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Arsenal x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Líder do Campeonato Inglês visita os Gunners em busca da 18ª vitória consecutiva na temporada para se aproximar ainda mais do título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 14:53

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 14:53

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Tem clássico entre times do Big Six na Terra da Rainha neste domingo. Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City visita o Arsenal no Emirates Stadium em busca da 18ª vitória consecutiva na temporada. A bola rola às 13h30 (de Brasília) na capital britânica.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApós vencer o Leeds na última rodada depois de uma sequência de duas derrotas consecutivas, o Arsenal quer continuar crescendo de produção. O técnico Arteta, porém, sabe que terá pela frente o grande time da Europa no momento e entende que não será um jogo fácil.
- Acho que eles são a melhor equipe da Europa no momento. A forma como estão jogando, o futebol que jogam e os seus resultados são consistentes. Eles são sem dúvida a melhor equipe do momento. Temos um grande desafio muito emocionante pela frente no domingo - disse Arteta.
Com um recorde de 17 vitórias consecutivas, algo nunca visto antes na Inglaterra, o Manchester City quer dar prosseguimento ao bom momento para buscar mais um título nacional. O técnico Guardiola, porém, afirmou que a questão do recorde não é levada em consideração, mas sim a forma de jogar.
- Antigamente não se pensava nisso (o recorde), só jogávamos o próximo jogo. Todos os bons resultados são consequência de alguma coisa. Nós apenas tentamos jogar bem e ganhar os jogos - disse o catalão.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA
Arsenal x Manchester CityCampeonato Inglês - 25ª rodada
Data e horário: 21/02/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Dan RobathanOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Ceballos, Xhaka; Saka, Odegaard; Aubameyang e Lacazette.
Desfalques: Partey (dúvida).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri; De Bruyne e Bernardo Silva; Sterling, Foden e Gabriel Jesus.
Desfalques: Nathan Aké (lesionado); Gündogan (dúvida).

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