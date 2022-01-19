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Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Equipes duelam por uma vaga para enfrentar o Chelsea na final da competição; partida de ida resultou em 0 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 13:55

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:55

Nesta quinta-feira, Arsenal e Liverpool se enfrentam pela partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O primeiro confronto terminou em 0 a 0 e, quem se classificar, vai encarar o Chelsea na decisão do título. O jogo acontece no Emirates Stadium e está marcado para às 16h45.ARSENAL DESFALCADOO técnico Mikel Arteta vai enfrentar um problema para escalar a equipe. Isto porque conta com muitos jogadores fora por lesão, covid-19, suspensão ou à serviço da seleção. O clube teve seu clássico contra o Tottenham cancelado, no último domingo, devido aos inúmeros desfalques.
> Luis Suárez considera transferência para clube da Premier League
LIVERPOOLOs Reds também possuem desfalques importantes para o confronto. Salah, Mané e Keita estão à serviço de suas seleções pela Copa Africana de Nações. O Liverpool vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Brentford, pela Premier League.FICHA TÉCNICAArsenal x Liverpool
Data e horário: 20/01/2022, às 16h45Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Nuno Tavares, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah.
Desfalques: Saka, Rowe, Tomiyasu, Cedric Soares e Chambers (lesão); Odegaard (covid-19); Xhaka (suspenso) e Aubameyang, Pepe, Partey e Elneny (seleção).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Minamino, Firmino, Jota.
Desfalques: Origi e Oxlade-Chamberlain (dúvida); Salah, Mané e Keita (seleção).
Crédito: ArseneleLiverpoolseenfrentamnestaquinta-feiraporumavaganafinaldaCopadaLigaInglesa(Foto:Divulgação

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