Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Nesta quinta-feira, Arsenal e Liverpool se enfrentam pela partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O primeiro confronto terminou em 0 a 0 e, quem se classificar, vai encarar o Chelsea na decisão do título. O jogo acontece no Emirates Stadium e está marcado para às 16h45.ARSENAL DESFALCADOO técnico Mikel Arteta vai enfrentar um problema para escalar a equipe. Isto porque conta com muitos jogadores fora por lesão, covid-19, suspensão ou à serviço da seleção. O clube teve seu clássico contra o Tottenham cancelado, no último domingo, devido aos inúmeros desfalques.