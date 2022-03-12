Arsenal x Leicester: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Leicester, neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates. A partida será transmitida pela ESPN. Os donos da casa seguem fortes na briga por uma vaga na Champions League de 2022/2023 e com chances remotas de título, enquanto os visitantes ainda brigam contra a degola. Confira a tabela do Campeonato Inglês

Os donos da casa começaram a rodada em quarto lugar, com 48 pontos em 25 jogos. Os três primeiros eram Manchester City (69), Liverpool (63) e Chelsea (56). O líder tinha 28 jogos, enquanto os outros dois somavam 27. Manchester United (47), West Ham (45) e Tottenham (45) aparecem logo depois, com 28, 28 e 26 jogos, respectivamente.

Já o Leicester começou a rodada em 14º lugar, com 30 pontos em 24 jogos. O primeiro do Z3 é o Burnley, com 21 pontos e uma partida a mais. O último lugar é do Norwich, que tem 17 pontos em 28 rodadas.

Arsenal x LeicesterData: 13 de março de 2022Horário: 13:30h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres ING)Árbitro: Anthony TaylorOnde assistir: ESPN

Provável escalação do Arsenal:

Ramsdale; Cedric Soares, Gabriel Magalhães, Ben White e Kierney; Xhaka, Partey, Odegaard, Martinelli e Saka; Lacazette (Técnico: Mikel Arteta).

Desfalque: Tomiyasu (lesionado)

Provável escalação do Leicester:

Schmeichel; Justin, Soyuncu, Amartey e Luke Thomas; Hall, Ndidi, Tielemans, Barnes e Daka; Albrighton (Técnico: Brendan Rodgers).

Desfalques: Bertrand, Castagne, Evans e Vardy (lesionados)