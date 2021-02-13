Arsenal x Leeds United: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, 14, Arsenal e Leeds United se enfrentarão às 13h30, no Emirates Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. A vitória é essencial para ambos os times. O Leeds está em 10º lugar com 32 pontos, enquanto os Gunners estão em 11º com 31, portanto, será praticamente um "jogo de seis pontos". + Confira a tabela da Premier LeagueO RESPEITO DE ARTETA- É uma equipe muito valente, dinâmica e ofensiva. Eu acho que eles são uma equipe realmente empolgante, um grande treinador, uma grande equipe técnica que está envolvida e um monte de jogadores que acreditam 100% no que fazem e vão, a cada jogo, com a mesma energia e entusiasmo para conseguir o pontos. Acho que eles merecem mais pontos do que têm na tabela neste momento. - disse o técnico do Arsenal.O RESPEITO DE BIELSA
- Acho ele um grande treinador. Seu time nunca perdeu a identidade. Eles têm diferentes tipos de jogadores para as mesmas posições, o que exige conhecimento do estilo.
- Temos que ter em mente que naquela partida eles jogaram metade da partida com um jogador a menos, então estavam em desvantagem, então qualquer análise feita não seria equilibrada. Tínhamos tantos chutes, então um dos segredos para vencer o jogo seria aumentar nossa eficiência. - finalizou o técnico do Leeds ao ser questionado sobre como vencer após o empate por 0 a 0 no jogo do primeiro turno.FICHA TÉCNICAArsenal x Leeds United
Data e horário: 14/02/2021, às 13h30Local: Emirates StadiumOnde assistir: ESPN BrasilÁrbitro: Stuart AttwellAssistente: Dan Cook e Simon LongQuarto árbitro: Simon HooperVAR: Andre MarrinerPROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, David Luiz e Cédric Soares; Elneny, Xhaka, Pépé, Smith Rowe e Saka; Lacazette.
Desfalques: Tierney e Partey.
LEEDS UNITED (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Alioski, Cooper, Struijk e Alying; Mateusz Klich; Raphinha, Stuart Dallas, Shackleton e Jack Harrison; Bamford.
Desfalques: Phillips (duvidável); Forshaw, Hernández, Llorente, Poveda e Rodrgo (fora).