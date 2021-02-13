Arsenal x Leeds United: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, 14, Arsenal e Leeds United se enfrentarão às 13h30, no Emirates Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. A vitória é essencial para ambos os times. O Leeds está em 10º lugar com 32 pontos, enquanto os Gunners estão em 11º com 31, portanto, será praticamente um "jogo de seis pontos". + Confira a tabela da Premier LeagueO RESPEITO DE ARTETA​- É uma equipe muito valente, dinâmica e ofensiva. Eu acho que eles são uma equipe realmente empolgante, um grande treinador, uma grande equipe técnica que está envolvida e um monte de jogadores que acreditam 100% no que fazem e vão, a cada jogo, com a mesma energia e entusiasmo para conseguir o pontos. Acho que eles merecem mais pontos do que têm na tabela neste momento. - disse o técnico do Arsenal.O RESPEITO DE BIELSA