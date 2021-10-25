Arsenal x Leeds: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Crédito: GLYN KIRK / AFP

O Arsenal recebe o Leeds pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Mikel Arteta vive um bom momento na temporada com 7 jogos de invencibilidade, enquanto os visitantes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento na Premier League.Como vem o Arsenal

Na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal estreou diante do West Bromwich e aplicou uma goleada por 6 a 0. Na terceira fase do torneio, os Gunners receberam o AFC Wimbledon e venceram por 3 a 0. A equipe luta para avançar longe e buscar o primeiro título da temporada.

Como vem o Leeds

Por outro lado, o Leeds tem como prioridade neste momento se distanciar da zona de rebaixamento da Premier League e pode optar por dar prioridade ao jogo do próximo domingo diante do Norwich. Na competição, a equipe de Marcelo Bielsa eliminou o Crewe por 3 a 0 e o Fulham nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA:Arsenal x Leeds

Data e horário: 26/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, Holding, Pablo Mari e Nuno; Maitland-Niles, Elneny e Lokonga; Martinelli, Balogun e Pepe

Desfalques: Granit Xhaka e Kieran Tierney (machucados)

LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Shackleton, Cresswell, Cooper e Dallas; Summerville, Klich, Forshaw, Rodrigo e James; Roberts