futebol

Arsenal x Leeds: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Gunners brigam pela permanência no G4 para uma vaga na Champions League, enquanto o Leeds está na luta contra o rebaixamento
Publicado em 07 de Maio de 2022 às 19:12

LanceNet

Neste domingo, o Arsenal recebe o Leeds pela 36ª rodada da Premier League. Os Gunners buscam um resultado para ficar cada vez mais perto de garantir a vaga na Champions League. Enquanto o Leeds busca uma vitória para abrir vantagem na luta contra o rebaixamento. O confronto, no Emirates Stadium, está marcado para às 10h.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Arsenal vem de três bons resultados na Premier League. A equipe venceu o Chelsea, o Manchester United e o West Ham. Enquanto o Leeds, após ficar três jogos sem perder, sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Manchester City.
> Veja a tabela da Premier League
FALA, ARTETA!- Na situação em que eles estão, eles (Leeds) vão mostrar o quanto querem sair dessa zona o mais rápido possível. Para nós, este é o momento decisivo da temporada depois de tudo o que fizemos, então queremos capitalizar o que fizemos nos últimos nove ou 10 meses - disse o técnico do Arsenal sobre o duelo deste domingo.FICHA TÉCNICAArsenal x Leeds
Data e horário: 08/05/2022, às 10hLocal: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Elneny, Xhaka e Odegaard; Saka, Gabriel Martinelli e Nketiah.
LEEDS (Técnico: Jesse Marsch)Meslier; Dallas, Ayling, Koch, Strujik e Junior Firpo; Raphinha, Klich, Phillips e Harrison; Rodrigo.
Crédito: ArsenaleLeedsseenfrentamnestedomingo(IANKINGTON/IKIMAGES/AFP

