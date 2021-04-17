Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada da Premier League. Bola rola neste domingo, às 9h30...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 12:43
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
No nono lugar na tabela, o Arsenal receberá um adversário da zona de rebaixamento. Neste domingo, os Gunners enfrentam o Fulham, 18º, às 9h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do DAZN.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O Fulham precisa vencer para tentar diminuir a vantagem de sete pontos do Burnley. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre a situação do adversário.- Obviamente, eles querem se manter na Premier League. Na minha opinião, eles não tiveram sorte com alguns resultados. Comecei a assisti-los há alguns dias e gosto muito da maneira como Scott monta seu time. É muito corajoso, eles sabem o que fazer muito bem e, novamente, acho que tiveram alguns resultados muito injustos que poderiam ter colocado sua equipe em uma posição diferente. Eles virão aqui para fazer o que sempre fazem e será difícil.
FICHA TÉCNICAArsenal x FulhamData e horário: 18/04/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​ArsenalLeno, Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães, Xhaka, Partey, Ceballos, Pépé, Saka, Gabriel Martinelli, Lacazette.
FulhamAreola, Andersen, Adarabioyo, Kongolo, Kenny Tete, Harrison Reed, Zambo em Anguissa, Robinson, Loftus-Cheek, Decordova-Reid, Mitrovic.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados