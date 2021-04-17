Arsenal x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

No nono lugar na tabela, o Arsenal receberá um adversário da zona de rebaixamento. Neste domingo, os Gunners enfrentam o Fulham, 18º, às 9h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do DAZN.
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O Fulham precisa vencer para tentar diminuir a vantagem de sete pontos do Burnley. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre a situação do adversário.- Obviamente, eles querem se manter na Premier League. Na minha opinião, eles não tiveram sorte com alguns resultados. Comecei a assisti-los há alguns dias e gosto muito da maneira como Scott monta seu time. É muito corajoso, eles sabem o que fazer muito bem e, novamente, acho que tiveram alguns resultados muito injustos que poderiam ter colocado sua equipe em uma posição diferente. Eles virão aqui para fazer o que sempre fazem e será difícil.
FICHA TÉCNICAArsenal x FulhamData e horário: 18/04/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESArsenalLeno, Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães, Xhaka, Partey, Ceballos, Pépé, Saka, Gabriel Martinelli, Lacazette.
FulhamAreola, Andersen, Adarabioyo, Kongolo, Kenny Tete, Harrison Reed, Zambo em Anguissa, Robinson, Loftus-Cheek, Decordova-Reid, Mitrovic.