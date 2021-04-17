Arsenal x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

O Fulham precisa vencer para tentar diminuir a vantagem de sete pontos do Burnley. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, falou sobre a situação do adversário.- Obviamente, eles querem se manter na Premier League. Na minha opinião, eles não tiveram sorte com alguns resultados. Comecei a assisti-los há alguns dias e gosto muito da maneira como Scott monta seu time. É muito corajoso, eles sabem o que fazer muito bem e, novamente, acho que tiveram alguns resultados muito injustos que poderiam ter colocado sua equipe em uma posição diferente. Eles virão aqui para fazer o que sempre fazem e será difícil.