Arsenal x Everton: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Arsenal recebe o Everton nesta sexta-feira, pela Premier League, às 16h (horário de Brasília). O clube londrino ocupa a 9ª posição na tabela com 46 pontos, enquanto a equipe de Liverpool está no 8º lugar com 49 pontos e o duelo vale disputa direta na classificação.Esperança
- Eles fazem uma boa temporada. Não estamos conseguindo os resultados que gostaríamos, o placar contra o Fulham foi decepcionante apesar da exibição, que na minha opinião merecíamos vencer. Temos que vencer todos os confrontos possíveis para ter a melhor chance de alcançar uma competição europeia via Premier League. Temos que seguir e estamos animados sobre como podemos terminar a época - afirmou Arteta, técnico do Arsenal.
Irregularidade
Esta é a palavra que define a temporada das duas equipes na Premier League. O Everton não vence um duelo do Campeonato Inglês há cinco rodadas, enquanto o Arsenal conquistou apenas duas vitórias no mesmo período e não consegue se aproximar dos seus adversários tradicionais.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Everton
Data e horário: 23/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ryan; Bellerin, Holding, Gabriel e Xhaka; Thomas e Ceballos; Pepe, Smith Rowe e Saka; Martinelli
Desfalques: David Luiz, TIernay, Lacazette e Aubameyang (machucados)
EVERTON (Técnico: Carlo Ancelotti)Pickford; Keane, Godfrey e Holgate; Coleman, Davies, Allan e Digne; James Rodriguez; Richarlison e Calvert-Lewin
Desfalques: Abdoulaye Doucoure e Jean-Philippe Gbamin (machucados)