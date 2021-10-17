  • Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes fazem duelo pela oitava rodada do Campeonato Inglês, em jogo que será realizado no Emirates Stadium. Em confronto direto, jogo coloca frente a frente 13º e 14º colocados...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 11:02

LanceNet

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP
Tem clássico londrino pela oitava rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira. Após pausa para a Data-Fifa, o Arsenal volta a campo e enfrenta o Crystal Palace em um confronto direto entre 13º e 14º. O jogo acontece no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília).ARSENALDepois de começar mal o Campeonato Inglês, o Arsenal se recuperou na tabela, mas ainda segue longe das primeiras posições. E para alcançar o objetivo, os Gunners precisam vencer o rival londrino em casa. Na última rodada, o time vermelho empatou em 0 a 0 com o Brighton.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
CRYSTAL PALACEAssim como o Arsenal, o Crystal Palace ocupa a parte de baixo da tabela e tenta alcançar as primeiras posições. Ídolo do Arsenal como jogador, o técnico Patrick Vieira, que já deu muitas alegrias ao torcedor dos Gunners, tentará estragar a festa da equipe vermelha agora.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021FICHA TÉCNICA
Arsenal x Crystal PalacePremier League - Campeonato Inglês8ª Rodada​Data e horário: 18/10/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey, Lokonga, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.
Desfalques: Xhaka (lesionado); Gabriel Martinelli (dúvida).
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Milivojevic e Gallagher; Ayew, Édouard e Zaha.
Desfalques: Eberechi Eze e Nathan Ferguson (lesionados).

Tópicos Relacionados

arsenal
Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

