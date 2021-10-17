Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Tem clássico londrino pela oitava rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira. Após pausa para a Data-Fifa, o Arsenal volta a campo e enfrenta o Crystal Palace em um confronto direto entre 13º e 14º. O jogo acontece no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília).ARSENALDepois de começar mal o Campeonato Inglês, o Arsenal se recuperou na tabela, mas ainda segue longe das primeiras posições. E para alcançar o objetivo, os Gunners precisam vencer o rival londrino em casa. Na última rodada, o time vermelho empatou em 0 a 0 com o Brighton.
CRYSTAL PALACEAssim como o Arsenal, o Crystal Palace ocupa a parte de baixo da tabela e tenta alcançar as primeiras posições. Ídolo do Arsenal como jogador, o técnico Patrick Vieira, que já deu muitas alegrias ao torcedor dos Gunners, tentará estragar a festa da equipe vermelha agora.
FICHA TÉCNICA
Arsenal x Crystal PalacePremier League - Campeonato Inglês8ª RodadaData e horário: 18/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey, Lokonga, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.
Desfalques: Xhaka (lesionado); Gabriel Martinelli (dúvida).
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Milivojevic e Gallagher; Ayew, Édouard e Zaha.
Desfalques: Eberechi Eze e Nathan Ferguson (lesionados).