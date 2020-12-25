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Arsenal x Chelsea: saiba onde ver o clássico de Londres e prováveis times

Equipes se enfrentam no Emirates Stadium neste sábado em momentos opostos. Gunners querem se afastar da zona de rebaixamento e Blues querem entrar no G-4 do Inglês...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 10:55
Crédito: ADAM DAVY / AFP
Tem clássico na Terra da Rainha em pleno 'Boxing Day'. Neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Chelsea para o London Derby que coloca frente a frente equipes em momentos distintos. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Premier LeagueA quatro pontos da zona de rebaixamento e com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Arsenal quer espantar a má fase. Pressionado no cargo e correndo risco de demissão, o técnico Mikel Arteta elogiou o atacante brasileiro Gabriel Martinelli, que jogou no meio de semana, mas foi substituído com dores.
- Ele tem uma energia única e uma maneira de transmitir sua paixão pelo jogo. Ele joga de forma diferente de qualquer outro jogador. É difícil compará-lo, mas o que tenho a dizer é que é ótimo tê-lo de volta - disse Arteta.
Já do lado azul de Londres, Lampard quer entrar no G-4 do Campeonato Inglês. Após voltar a vencer depois de duas derrotas consecutivas, o Chelsea tentará a revanche da final da Copa da Inglaterra, quando os Gunners ficaram com o título em agosto.
- Não quero falar sobre o que é a luta deles. Eles são uma boa equipe com um bom treinador. Recentemente, eles tiveram resultados difíceis. Para todas as equipes da Premier League, esta temporada foi mais difícil do que o normal. Não estou exatamente preocupado onde eles estão. Minha preocupação é a equipe e é uma equipe de alta qualidade - disse Lampard.
+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!FICHA TÉCNICA
Arsenal x Chelsea - Premier League - 15ª rodada
Data e horário: 26/12/2020, às 14h30 (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka e Saka; Willian, Lacazette, Pépé.
Desfalques: Thomas Partey (lesionado); Aubameyang (dúvida).
CHELSEA (Técnico: Frank Lampard)Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva e Emerson Palmieri; Mason Mount, Jorginho e Kanté; Timo Werner, Abraham e Pulisic.
Desfalques: Hakim Ziyech (lesionado); Reece James e Ben Chilwell (dúvidas).

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