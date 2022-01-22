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Arsenal x Burnley: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Inglês

O Arsenal precisa da vitória para se manter na cola do G4; já o Burnley precisa dos três pontos para se manter vivo na briga pela permanência da elite do futebol inglês...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 10:48

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 10:48

Depois de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal volta a virar a chave para a Premier League. Isso porque já neste domingo, os Gunners enfrentam o Burnley no Emirates Stadium. A partida, que é válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, começa às 11h (de Brasília).> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaComo já dito acima, o Arsenal vem de uma dura eliminação da Copa da Liga Inglesa. Em dois jogos contra o Liverpool, o time de Londres não marcou um gol sequer e teve dois jogadores expulsos. No Campeonato Inglês, a equipe precisa da vitória para ficar na cola do G4 e, consequentemente, garantir uma vaga na Champions League.
> Veja e simule a tabela da Premier League
A situação do Burnley, por sua vez, é delicada. O time do técnico Sean Dyche é o lanterna da Premier League, com apenas 11 pontos conquistados. Além disso, em 17 partidas disputadas, a equipe venceu apenas uma. Assim, a vitória também é essencial para que o The Clarets se mantenha vivo na briga por permanecer na elite do futebol inglês.FICHA TÉCNICAArsenal x Burnley​Data e horário: 23/01/2022, às 11h (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Gary Beswick, Nick HoptonTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Odegaard; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Cork, Westwood, Brownhill; Lennon, Rodriguez
Crédito: ArsenaleBrunelymedirãoforçasnestedomingo(Foto:NICKPOTTS/POOL/AFP

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