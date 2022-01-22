Arsenal x Burnley: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Inglês

Depois de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal volta a virar a chave para a Premier League. Isso porque já neste domingo, os Gunners enfrentam o Burnley no Emirates Stadium. A partida, que é válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, começa às 11h (de Brasília).> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaComo já dito acima, o Arsenal vem de uma dura eliminação da Copa da Liga Inglesa. Em dois jogos contra o Liverpool, o time de Londres não marcou um gol sequer e teve dois jogadores expulsos. No Campeonato Inglês, a equipe precisa da vitória para ficar na cola do G4 e, consequentemente, garantir uma vaga na Champions League.