Arsenal x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Brighton, neste sábado, às 11h, no Estádio Emirates. Os canais ESPN e Star + vão transmitir a partida, que reúne dois times com objetivos diferentes neste restante de competição. Confira a tabela do Campeonato Inglês

O Arsenal é o quinto lugar, com 54 pontos em 29 jogos. As chances de título são muito pequenas já que os líderes dispararam e ainda há mais dois times à frente. O G4 está assim: Manchester City (73), Liverpool (72), Chelsea (59) e Tottenham (54). Os Blues somam 29 jogos, enquanto os demais têm 30.

Do lado do Brighton, o objetivo é escapar o mais rápido possível do rebaixamento. O clube aparece em 13º, com 34 pontos em 30 jogos. O primeiro do Z3 é o Burnley, com 24, mas uma partida a menos.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x BrightonPremier League - Campeonato Inglês32ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Emirates, em Londres (ING)Transmissão: Star + ESPN

PROVÁVEIS TIMES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Soares, White, Gabriel e Nuno Tavares; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette

Desfalques: Partey e Tierney (lesionados); Pepe (dúvida, Covid-19)

Brighton (Técnico: Graham Potter)Sanchez; Cucurella, Dunk e Veltman; March, Mac Allister, Prob e Lamptey; Trossard, Welbeck e Maupay

Desfalque: Moder (lesionado)​