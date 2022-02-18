Arsenal x Brentford: saiba onde assistir e as prováveis escalações do jogo pela Premier League

Sábado é dia de bola rolando pela Premier League. Às 12h, o Arsenal recebe o Brentford pela vigésima quinta rodada. Os Gunners buscam somar pontos para se classificar para a Europa League, contra um dos times mais surpreendentes do campeonato, que inclusive, o venceu no primeiro turno, logo na primeira rodada.ARSENALA temporada dos Gunners não é das melhores. O time do norte de Londres está em sétimo na Premier League e precisa vencer para se manter vivo na briga por vaga em competições europeias. O Arsenal soma 39 pontos em 22 jogos, porém tem três jogos a menos que o West Ham, que tem dois pontos a mais e está na posição de classificação para a Liga Europa, uma à frente do time de Arteta. O brasileiro Gabriel Magalhães deve ser titular na partida.
BRENTFORDOs Bees podem tirar a confiança de ter vencido o mesmo Arsenal no primeiro turno, logo na rodada de estreia. O time comandado pelo dinamarquês Thomas Frank surpreendeu pelas suas boas atuações contra times grandes como Liverpool e Chelsea, sendo uma equipe recém-promovida à Premier League. O Brentford está em décimo quarto com 24 pontos, a sete da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICAData e horário: Sábado, 19 de fevereiro, às 12h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, Londres, InglaterraÁrbitro: Jonathan WossOnde assistir: ESPN 2 e Star +
ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Ramsdale, Cédric, White, Gabriel Magalhães, Tierney, T. Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Smith Rowe e Lacazette
Desfalques: Leno e Tomyasu (dúvidas) e Gabriel Martinelli (suspenso)
BRENTFORD (Treinador: Thomas Frank)Raya, Pinnock, Jansson, Ajer, Henry, Janelt, Norgaard, Jensen, Canós, Wissa e Mbeumo
Desfalques: Zanka, Toney e Eriksen (dúvidas) e Fosu-Henry (lesionado)