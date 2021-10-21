  • Arsenal x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Arsenal x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Arsenal chega para o confronto após dois empates no Campeonato Inglês, mas buscando se aproximar da zona de classificação para torneios continentais...
LanceNet

21 out 2021 às 13:29

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:29

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após dois empates decepcionantes, o Arsenal busca se recuperar na Premier League e encara o Aston Villa nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O confronto é direto, uma vez que a equipe de Birmingham está apenas um ponto atrás dos Gunners, que buscam aproximação com o G-5.Jogo complicado
- É um teste e eles já nos mostraram como é difícil derrotá-los, pois não conseguimos os resultados que gostaríamos (contra o Aston Villa) recentemente. Eles melhoraram o elenco, a maneira como jogam nas últimas temporadas mostra muita ambição e será um jogo difícil - afirmou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
> Veja a tabela da Premier League
Histórico negativo
Mikel Arteta foi contratado pelo Arsenal em dezembro de 2019. De lá para cá, os Gunners enfrentaram o Aston Villa em três oportunidades e em todas saiu de campo derrotado e sem marcar um único gol. Já o adversário balançou as redes da equipe londrina em cinco ocasiões neste período.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Aston Villa
Data e horário: 22/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tierney; Odegaard, Partey e Smith Rowe; Pepe, Lacazette e Aubameyang
Desfalques: Granit Xhaka e Bukayo Saka (machucados)
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Martinez; Konsa, Mings e Hause; Cash, Douglas Luiz, Sanson, McGinn e Targett; Watkins e Ings
Desfalques: Leon Bailey e Bertrand Traore (machucados)

