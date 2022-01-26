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futebol

Arsenal viaja para Dubai, mas deixa Aubameyang na Inglaterra

Equipe de Mikel Arteta aproveita pausa na Premier League para realizar uma mini pré-temporada, enquanto camisa 14 treina sozinho em Londres...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 09:03
O Arsenal aproveitou a pausa na Premier League e viajou para Dubai com o objetivo de realizar uma mini pré-temporada, mas Aubameyang foi deixado em Londres e treina sozinho, segundo o "The Telegraph". O atacante não parece estar nos planos do técnico Mikel Arteta para o futuro dos Gunners.Os Gunners buscam negociar uma saída para o centroavante, que recebe um salário de 350 mil libras (R$ 2,1 milhões) por semana. O Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, demonstrou interesse em contar com o camisa 14, mas o atleta não tem interesse em atuar no mundo árabe.
> Veja a tabela da Premier League
Embora a oferta do Al-Nassrs fosse a mais interessante, por cobrir o salário integral do jogador, o Arsenal deve buscar pretendentes na Europa. No entanto, o clube inglês deve ter que arcar com parte do ordenado do centroavante, que tem contrato até 2023.
Desde dezembro, Aubameyang não entra em campo após cometer uma violação disciplinar. Neste período, os Gunners buscaram a contratação de um novo atacante, mas esbarraram em diversas negativas, embora a busca deva seguir na janela de transferências de verão.
Crédito: AubameyangnãopareceestarnosplanosdoArsenal(Foto:PAULCHILDS/POOL/AFP

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