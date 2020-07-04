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futebol

Arsenal vence Wolves e entra de vez na briga por vaga na Champions

Saka e Lacazette marcaram os gols da equipe londrina, que chegou aos 49 pontos...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 18:26
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Saka e Lacazette, que encerrou um jejum de 14 partidas sem marcar fora de casa.
FINALMENTE!Lacazette voltou a marcar pelo Arsenal. Fora de casa, o atacante francês não marcava desde 9 de fevereiro de 2019. Ele conseguiu aproveitar um cruzamento rasteiro de Willock, tirar a marcação e chutar na saída do goleiro. Bonito gol do francês e muito importante para o Arsenal.
NA BRIGACom a vitória, o Arsenal entra de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. Na sétima colocação, os Gunners somam 49 pontos. O Wolves, sexto colocado, tem 52.
HONROU O CONTRATODe contrato renovado, Saka mostrou o motivo do Arsenal ter feito essa extensão. O jovem jogador marcou o primeiro gol dos Gunners e fez mais uma bela partida.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 34ª rodada, o Wolverhampton visita o Sheffield United, na quarta (8), às 14h (horário de Brasília). Na terça-feira (7), o Arsenal recebe o Leicester, às 16h15.

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