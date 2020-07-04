Arsenal vence Wolves e entra de vez na briga por vaga na Champions

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Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Saka e Lacazette, que encerrou um jejum de 14 partidas sem marcar fora de casa.

FINALMENTE!Lacazette voltou a marcar pelo Arsenal. Fora de casa, o atacante francês não marcava desde 9 de fevereiro de 2019. Ele conseguiu aproveitar um cruzamento rasteiro de Willock, tirar a marcação e chutar na saída do goleiro. Bonito gol do francês e muito importante para o Arsenal.

NA BRIGACom a vitória, o Arsenal entra de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. Na sétima colocação, os Gunners somam 49 pontos. O Wolves, sexto colocado, tem 52.

HONROU O CONTRATODe contrato renovado, Saka mostrou o motivo do Arsenal ter feito essa extensão. O jovem jogador marcou o primeiro gol dos Gunners e fez mais uma bela partida.