Arsenal vence West Ham e está mais próximo da Champions League

O Arsenal venceu o West Ham por 2 a 1 na Premier League e se aproxima da conquista da vaga na Champions League. Os Gunners saíram na frente com gol de Holding, mas sofreram o empate com Bowen ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o brasileiro Gabriel Magalhães anotou o tento do triunfo da equipe de Mikel Arteta.SAIU DO SUFOCOApós um início devagar, o West Ham chegou com perigo aos 27 minutos com Fornals aproveitando corte de cabeça de Gabriel Magalhães, mas batendo por cima do gol. Aos 33, Rice recebeu passe na intermediária, infiltrou no ataque e chutou para defesa de Ramsdale. Aos 37, o Arsenal chegou com Nketiah batendo da entrada da área para intervenção de Fabianski. No escanteio, Holding marcou o gol dos Gunners.

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RESPOSTA IMEDIATAApós o gol, o West Ham saiu para o ataque para empatar na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Rice recebeu cruzamento no primeiro poste e cabeceou para grande defesa de Ramsdale. No fim dos 45 minutos iniciais, Bowen recebeu passe de Coufal na área e finalizou com desvio em Gabriel Magalhães para igualar o marcador em Londres.

DE GABRIEL PARA GABRIELNa segunda etapa, o Arsenal voltou e tomou conta da partida. Aos sete minutos, Saka recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e bateu no canto para defesa de Fabianski. No ataque seguinte, Gabriel Magalhães recebeu cruzamento de Gabriel Martinelli e cabeceou para o fundo das redes para colocar os Gunners na frente.

FALTOU POUCOAos 26 minutos, o Arsenal saiu em rápido contra-ataque para o setor ofensivo, Nketiah recebeu passe em profundidade de Elneny, avançou, limpou a marcação, mas bateu pela linha de fundo. Aos 33, o centroavante aproveitou recuo de bola errada da defesa do West Ham e finalizou da entrada da área para grande defesa de Fabianski.