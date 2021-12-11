futebol

Arsenal vence Southampton e se aproxima do G4 da Premier League

Os Gunners venceram por 3 a 0 em casa e colaram no West Ham, primeiro dentro do grupo de classificação à Champions League
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:39

O Arsenal venceu o Southampton por 3 a 0 no Emirates Stadium pela 16ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Gunners ficaram a um ponto atrás do West Ham, primeiro colocado dentro do G4 da tabela. Vale lembrar que os Hammers ainda jogam na rodada, contra o Burnley. Os gols da partida foram marcados por Lacazette, Odegaard e Gabriel Magalhães.> Veja a tabela da Premier League
GRANDE JOGADA ATÉ O GOL! O Arsenal abriu o placar com uma linda jogada construída. Aos 20 minutos da primeira etapa, a bola saiu dos pés do goleiro Ramsdale e foi de pé em pé até chegar na direita para Saka, que carregou até o fundo e tocou para Lacazette, na marca do pênalti, bater de primeira e marcar o primeiro do jogo.
ARSENAL AMPLIA!Logo em seguida, os Gunners conseguiram aumentar a vantagem no placar. Aos 27 minutos, Tierney recebeu na esquerda dentro da área e, depois de duas tentativas de cruzamento, conseguiu achar Odegaard, que marcou de cabeça o segundo do jogo
DUPLA BRASILEIRA DEFINE!Para definir o resultado, o Arsenal contou com o entrosamento da dupla brasileira. Aos 17 minutos da etapa final, o atacante Gabriel Martinelli cobrou escanteio na medida para Gabriel Magalhães fechar o placar no Emirates Stadium.
SEQUÊNCIAO Arsenal terá um confronto direto com o West Ham, na quarta-feira, pela Premier League. Enquanto o Southampton visita o Crystal Palace, também na quarta-feira, pelo Campeonato Inglês.
Crédito: (Foto:SteveBardens/AFP

