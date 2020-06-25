Arsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier League

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Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Southampton por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nketiah, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Willock, aos 42 do segundo.

FINALMENTEO Arsenal conquistou os primeiros pontos depois do retorno da Premier League. Os Gunners haviam perdido para o Manchester City e Brighton nas últimas duas rodadas, mas conseguiram obter os três pontos nesta rodada.

GOLEIRÃO AJUDOUO Arsenal abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Nketiah. Após McCarthy errar o passe, o atacante ficou sozinho praticamente em cima da linha para apenas completar para dentro do gol.

BASE FORTEQuando os grandes jogadores não vivem boa fase, quem aparece é a base. Willock e Nketiah garantiram a vitória dos Gunners e chamaram a responsabilidade.​NA TABELACom a vitória, o Arsenal chegou aos 43 pontos e ocupa a 9ª colocação da Premier League. Por outro lado, o Southampton é o 14º colocado, com 37 pontos.