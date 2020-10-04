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futebol

Arsenal vence Sheffield United e salta na tabela do Campeonato Inglês

Saka e Pépé marcaram os gols da vitória em casa dos Gunners...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 11:52

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 11:52

Crédito: Arsenal vence e dá salto na tabela do Inglês - Divulgação
Neste domingo, o Arsenal venceu o Sheffield United por 2 a 1, no Emirates Stadium, pela Premier League, e conseguiu colar nos times da ponta da tabela. Saka e Pépé marcaram os gols da vitória dos Gunners. David McGoldrick descontou no fim.
Com o resultado, o Arsenal chegou aos 9 pontos no Campeonato Inglês e pulou para 4º colocação. O Sheffield United segue sem somar pontos e permanece em 18º lugar.
O JOGO O Arsenal começou o jogo tomando a iniciativa, dominando todas as ações da partida. Com mais posse de bola, os Gunners tiveram dificuldade para furar o bloqueio da defesa do Sheffield e criaram poucas oportunidades. Aubameyang tentou resolver para o Arsenal. Aos 37, após boa jogada de Dani Ceballos, Auba arriscou um chute de fora, mas parou no goleiro. Aos 41, o atacante apareceu novamente, desta vez finalizando com o pé esquerdo, mas o goleiro Ramsdale fez outra boa defesa.
O Arsenal voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e não demorou para abrir o placar. Aos 16, em grande jogada coletiva, o Arsenal entrou na área do Sheffield com toques rápidos e Bellerín cruzou na área para Saka aparecer sozinha para abrir o placar.
O gol fez o Arsenal crescer na partida e o segundo gol parecia questão de tempo. Aos 21, Pépé fez linda jogada individual pela ponta direita, invadiu a área e chutou colocado no canto para ampliar.
O Sheffield ainda conseguiu diminuir no fim. Aos 39, David McGoldrick limpou a jogada e, de fora da área, acertou um belo chute no canto do goleiro Leno para diminuir. Não houve mais tempo para uma reação e o Arsenal segurou o resultado até o apito final.

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