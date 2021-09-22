Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal vence o Wimbledon com facilidade e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa
Arsenal vence o Wimbledon com facilidade e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Time de Mikel Arteta domina a equipe da terceira divisão inglesa, não dá chances ao adversário e vai encarar o Leeds United na próxima fase da competição eliminatória...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:36

LanceNet

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
O Arsenal está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Gunners receberam o Wimbledon, da terceira divisão, e avançou para a próxima fase com vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lacazette, Smith Rowe e Nketiah no Emirates Stadium.DE PÊNALTIComo esperado, o Arsenal dominou a partida e abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Em cobrança de pênalti, o centroavante Alexandre Lacazette, capitão dos Gunners nesta quarta-feira, abriu o placar para a equipe comandada por Mikel Arteta.
GOLS RELÂMPAGONo segundo tempo, apesar do domínio do time da casa, o gol só saiu aos 32 minutos. Smith Rowe recebeu de Lacazette e marcou o segundo do Arsenal. Três minutos depois, Cédric Soares entregou para Nketiah, que fechou a conta e selou a classificação do time vermelho.
SEQUÊNCIA​O Arsenal volta a campo no próximo domingo, quando encara o Tottenham em clássico londrino pelo Campeonato Inglês. O jogo acontecerá no Emirates Stadium, às 12h30 (de Brasília).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados