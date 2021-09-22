Arsenal vence o Wimbledon com facilidade e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

O Arsenal está classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Gunners receberam o Wimbledon, da terceira divisão, e avançou para a próxima fase com vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lacazette, Smith Rowe e Nketiah no Emirates Stadium.DE PÊNALTIComo esperado, o Arsenal dominou a partida e abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Em cobrança de pênalti, o centroavante Alexandre Lacazette, capitão dos Gunners nesta quarta-feira, abriu o placar para a equipe comandada por Mikel Arteta.
GOLS RELÂMPAGONo segundo tempo, apesar do domínio do time da casa, o gol só saiu aos 32 minutos. Smith Rowe recebeu de Lacazette e marcou o segundo do Arsenal. Três minutos depois, Cédric Soares entregou para Nketiah, que fechou a conta e selou a classificação do time vermelho.
SEQUÊNCIAO Arsenal volta a campo no próximo domingo, quando encara o Tottenham em clássico londrino pelo Campeonato Inglês. O jogo acontecerá no Emirates Stadium, às 12h30 (de Brasília).