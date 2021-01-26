AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Arsenal vence o Southampton fora de casa e tenta chegar mais perto do 'Big Six'

Apesar da vitória, os Gunners não conseguem se acalmar na tabela do Inglês, tendo jogos a mais que os seus adversários...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 19:07
Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
Nesta terça-feira, o Southampton recebeu o Arsenal no St. Mary's Stadium, e começou na frente do placar, com gol de Armstrong, mas logo viu o Arsenal virar. Com gols de Saka, Pépé e Lacazette, os Gunners conseguiram assumir a oitava colocação do Inglês, enquanto o Southampton fica na décima primeira posição.
Veja a tabela do InglêsRELÂMPAGOJá no início da partida, o Arsenal perdeu a chance de abrir o placar com Lacazette, mas o francês disperdiçou a chance. Logo no primeiro ataque do Southampton, a equipe da casa viu Ward-Prowse assistir Stuart Armstrong, que marcou o primeiro gol da partida no Saint Mary's Stadium.
RESPOSTA RÁPIDAApós levar o primeiro gol, o Arsenal passou a pressionar a saída de bola do Southampton, forçando o seu adversário ao erro. Em uma dessas jogadas, o zagueiro Stephens errou o passe, e o Arsenal criou a sua jogada de ataque. Xhaka encontrou Nicolas Pépé, que empatou a partida.
VIRADAO Arsenal continua em boa partida, tendo a bola na maior parte do tempo e também chegando ao ataque. A equipe de Mikel Arteta conseguiu a virada aos 39 minutos da primeira etapa, quando Lacazette deu uma assistência para o habilidoso e veloz Bukayo Saka, que virou o jogo para o Arsenal.
AMPLIANDO A VANTAGEMEm uma segunda etapa com poucas emoções, quem conseguiu marcar foi o Arsenal, que adminstrava a vantagem no placar. Saka participou de mais um gol, mas agora foi o jovem jogador que deu a assistência para Lacazette marcar o seu. Perto do final da partida, o Southampton ainda partiu para o ataque, mas o goleiro Leno parou o time da casa.
SEQUÊNCIAO Southampton enfrena o Aston Villa neste sábado, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O Arsenal, por sua vez, atua no mesmo dia, mas às 14:30 (de Brasília), contra o Manchester United, em clássico disputado também pela 21ª rodada da Premier League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Carlos conquistou o título durante evento promovido pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC) em Singapura
Padeiro capixaba é escolhido o melhor do mundo
Prefeita de Vitória Cris Samorini presta contas à Câmara de Vitória
Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini
Auditores fiscais do Espírito Santo.
Auditores fiscais do ES passam a ter teto salarial igual ao de ministro do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados