Arsenal vence o Southampton fora de casa e tenta chegar mais perto do 'Big Six'

Nesta terça-feira, o Southampton recebeu o Arsenal no St. Mary's Stadium, e começou na frente do placar, com gol de Armstrong, mas logo viu o Arsenal virar. Com gols de Saka, Pépé e Lacazette, os Gunners conseguiram assumir a oitava colocação do Inglês, enquanto o Southampton fica na décima primeira posição.
Veja a tabela do InglêsRELÂMPAGOJá no início da partida, o Arsenal perdeu a chance de abrir o placar com Lacazette, mas o francês disperdiçou a chance. Logo no primeiro ataque do Southampton, a equipe da casa viu Ward-Prowse assistir Stuart Armstrong, que marcou o primeiro gol da partida no Saint Mary's Stadium.
RESPOSTA RÁPIDAApós levar o primeiro gol, o Arsenal passou a pressionar a saída de bola do Southampton, forçando o seu adversário ao erro. Em uma dessas jogadas, o zagueiro Stephens errou o passe, e o Arsenal criou a sua jogada de ataque. Xhaka encontrou Nicolas Pépé, que empatou a partida.
VIRADAO Arsenal continua em boa partida, tendo a bola na maior parte do tempo e também chegando ao ataque. A equipe de Mikel Arteta conseguiu a virada aos 39 minutos da primeira etapa, quando Lacazette deu uma assistência para o habilidoso e veloz Bukayo Saka, que virou o jogo para o Arsenal.
AMPLIANDO A VANTAGEMEm uma segunda etapa com poucas emoções, quem conseguiu marcar foi o Arsenal, que adminstrava a vantagem no placar. Saka participou de mais um gol, mas agora foi o jovem jogador que deu a assistência para Lacazette marcar o seu. Perto do final da partida, o Southampton ainda partiu para o ataque, mas o goleiro Leno parou o time da casa.
SEQUÊNCIAO Southampton enfrena o Aston Villa neste sábado, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O Arsenal, por sua vez, atua no mesmo dia, mas às 14:30 (de Brasília), contra o Manchester United, em clássico disputado também pela 21ª rodada da Premier League.