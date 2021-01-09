Arsenal vence o Newcastle na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Em busca do 15º título. Maior vencedor da Copa da Inglaterra e atual campeão do torneio, o Arsenal venceu o Newcastle neste sábado e continua vivo na competição. Após empate sem gols no tempo normal, os Gunners venceram por 2 a 0 na prorrogação com gols de Smith Rowe e Aubameyang.
JOGO EQUILIBRADOJogando em casa, o Arsenal foi quem mais saiu para o jogo na etapa inicial e o time de Mikel Arteta foi quem mais se aproximou de abrir o placar. No segundo tempo, o Newcastle se soltou mais e também levou perigo ao gols defendido pelo alemão Leno.
SUSTO NO FIMNos acréscimos da partida, o Newcastle teve a chance de matar a partida e garantir a classificação. Em rápido contra-ataque, a bola caiu nos pés do atacante Andy Carroll, que viu Leno fazer grande defesa em dois tempos e levar o jogo para a prorrogação. Antes do apito final, Smith Rowe chegou a ser expulso por falta em Longstaff, mas o VAR mandou anular o vermelho.
PRORROGAÇÃONo segundo tempo da prorrogação, o Arsenal chegou ao primeiro gol com gol do meia Smith Rowe. Lacazette recebeu na entrada da área e ajeitou de cabeça para o camisa 32, que dominou com estilo e tocou na saída do goleiro. Nos últimos minutos, após bela troca de passes, Tierney tocou para Aubameyang dentro da pequena área, que só empurrou para o gol.
SEQUÊNCIAO próximo compromisso do Arsenal será contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, na quinta-feira. O Newcastle, por sua vez, joga contra o Sheffield United, na terça-feira.