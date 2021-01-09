futebol

Arsenal vence o Newcastle na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Após partida equilibrada no tempo regulamentar, Gunners fazem dois gols no segundo tempo da prorrogação e garantem vaga na quarta rodada da Copa da Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 17:02

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 17:02

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Em busca do 15º título. Maior vencedor da Copa da Inglaterra e atual campeão do torneio, o Arsenal venceu o Newcastle neste sábado e continua vivo na competição. Após empate sem gols no tempo normal, os Gunners venceram por 2 a 0 na prorrogação com gols de Smith Rowe e Aubameyang.
JOGO EQUILIBRADOJogando em casa, o Arsenal foi quem mais saiu para o jogo na etapa inicial e o time de Mikel Arteta foi quem mais se aproximou de abrir o placar. No segundo tempo, o Newcastle se soltou mais e também levou perigo ao gols defendido pelo alemão Leno.
SUSTO NO FIMNos acréscimos da partida, o Newcastle teve a chance de matar a partida e garantir a classificação. Em rápido contra-ataque, a bola caiu nos pés do atacante Andy Carroll, que viu Leno fazer grande defesa em dois tempos e levar o jogo para a prorrogação. Antes do apito final, Smith Rowe chegou a ser expulso por falta em Longstaff, mas o VAR mandou anular o vermelho.
PRORROGAÇÃONo segundo tempo da prorrogação, o Arsenal chegou ao primeiro gol com gol do meia Smith Rowe. Lacazette recebeu na entrada da área e ajeitou de cabeça para o camisa 32, que dominou com estilo e tocou na saída do goleiro. Nos últimos minutos, após bela troca de passes, Tierney tocou para Aubameyang dentro da pequena área, que só empurrou para o gol.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​O próximo compromisso do Arsenal será contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, na quinta-feira. O Newcastle, por sua vez, joga contra o Sheffield United, na terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

