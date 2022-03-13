Arsenal vence o Leicester e volta ao G4 do Campeonato Inglês

O Arsenal fez valer o fator casa e venceu o Leicester, neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. Os gols da vitória por 2 a 0 vieram com de Partey, no primeiro tempo, e Lacazette, de pênalti, na etapa complementar. Confira a tabela do Campeonato Inglês

Com o resultado, o Arsenal voltou ao quarto lugar da competição, mas agora com 51 pontos, mas só em 26 jogos. Os três primeiros são Manchester City (69), Liverpool (66) e Chelsea (59), que somam 28 jogos. Já o Leicester é o 12º, com 33.

O Arsenal volta a campo agora contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, também em Londres, às 17h15 (horário de Brasília), em jogo adiado da 27ª rodada. No final de semana, os Gunners visitarão o Aston Villa, em Birmingham, em partida da da 30ª rodada, no sábado, às 9h30.

Já o Leicester joga agora na quinta-feira, quando visita o Rennes, pela volta das oitavas de final da Liga Europa, às 14h45. Na ida, vitória sobre os franceses por 2 a 0. Pela Premier League, o novo confronto será no domingo que vem, contra o Brentford, em casa, às 11h, em jogo da 30ª rodada.