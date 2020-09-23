Arsenal vence o Leicester City fora de casa e avança de fase na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal se aproveitou do gol contra marcado pelo lateral Fuchs, do Leicester, e da garra de Nketiah para vencer por 2x0 na 3ª fase da Copa da Liga Inglesa, mesmo fora de casa. O resultado garante os Gunners na quarta fase - eles esperam o vencedor do jogo do Liverpool contra o Lincoln City, na quinta-feira.O primeiro gol foi de Fuchs, contra, e aconteceu aos 11 da etapa final em infelicidade após duas finalizações de Pépé. Já nos minutos finais, Bellerin fez jogada pela ponta e Nketiah recebeu dentro da área. O garoto trombou com a zaga e liquidou a fatura. Foi um jogo com domínio do Arsenal, mas o Leicester também teve suas chances e não aproveitou.
JOGO COMEÇA AGITADOO primeiro tempo teve 12 finalizações, times com vontade de atacar e boas defesas. Foi um jogo bem movimentado, mas o gol acabou não saindo nos 45 minutos iniciais. O lance de maior perigo foi de James Maddison: o meia do Leicester recebeu perto da área, dominou e tocou por cobertura. O goleiro Leno ficou vendido, mas a bola pegou na trave.
INFELICIDADE DE FUCHSAos 11 minutos da etapa final, o Arsenal foi para o ataque nos pés de Nicolas Pépé e chegou ao gol. Só que não foi o francês quem marcou: ele tentou duas vezes e a zaga conseguiu salvar, mas a bola acabou desviando em Fuchs e morreu no fundo da rede, 1x0.
NKETIAH RESOLVENa reta final do jogo, quando o Leicester já tentava buscar o gol de empate, o Arsenal fechou a conta. Bellerín desceu em velocidade pela ponta direita e viu Nketiah na área. O jovem atacante brigou com a zaga, passou aos trancos e barrancos e tocou desequilibrado para o fundo do gol, já aos 45 do 2º tempo.
CONFIRA OUTROS RESULTADOSStoke City 1x0 GillinghamFulham 2x0 Sheffield WednesdayMillwall 0x2 BurnleyPreston 0x2 BrightonChelsea 6x0 BarnsleyFleetwood 2x5 EvertonMorecambe 0x7 Newcastle