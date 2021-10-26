Arsenal vence o Leeds United e avança na Copa da Liga Inglesa

Nesta terça-feira, o Arsenal conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa ao bater o Leeds United por 2 a 0. Com gols de Calum Chambers e Edward Nketiah, os Gunners avançaram para a quinta fase da competição.
EQUILÍBRIODurante a primeira etapa do confronto desta terça-feira, foi visto um grande equilíbrio entre Arsenal e Leeds United. As duas equipes tiveram 50% da posse de bola, e também criaram boas oportunidades de ataque, sem marcar um único gol.
ABRIU O PLACARNo início da segunda etapa da partida, o Arsenal conseguiu ser melhor do que o Leeds United e, aos dez minutos de jogo, abriu o placar. Após lesão de Ben White, Calum Chambers entrou em campo e, com menos de um minuto, marcou para os Gunners.
AMPLIOUCom a vantagem no placar, os Gunners passaram a administrar melhor a partida após ampliar o seu número de gols, aos 24 minutos. O time da casa encontrou uma boa oportunidade de marcar o seu segundo gol, sendo eficaz com Nketiah.
CLASSIFICAÇÃOA vitória por 2 a 0 no Emirates Stadium coloca o Arsenal na quinta fase da Copa da Liga Inglesa, a quartas de final. O próximo adversário da equipe dos Gunners ainda será definido nos próximos dias.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta o Leicester City neste sábado, às 8:30h (de Brasília). O Leeds, por sua vez, enfrenta o Norwich no domingo, às 11h (de Brasília).