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futebol

Arsenal vence o Leeds, mas segue no meio da tabela do Inglês

Vitória dos Gunners mantém a equipe na parte central da tabela, mas pode servir como alavanca para próximas partidas...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 15:26
Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Neste domingo, o Arsenal recebeu o Leeds United no Emirates Stadium em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Dentro de campo, foi vista uma grande partida, que terminou com vitória por 4 a 2 para o Arsenal. A equipe da casa marcou três vezes com Aubameyang e uma com Bellerín, enquanto o Leeds descontou com Pascal Struijk e Hélder Costa.
Veja a tabela do InglêsAUBA GOLEADORO grande nome da primeira etapa foi, sem dúvidas, Pierre-Emerick Aubameyang. Já no início da partida, o gabonês recebeu de Xhaka para marcar. Próximo ao final dos primeiros 45 minutos, Auba, em cobrança de pênalti, fez mais um gol.
BELLERÍN COMO ATACANTE​Após o segundo gol de Aubameyang, o Arsenal, que já tinha o controle da partida e um resultado seguro para si, não deixou de atacar, e partiu para a pressão contra o Leeds. Em jogada trabalhada na área, Dani Ceballos achou o passe para Hector Bellerín, lateral direito que jogou com um centroavante para marcar o terceiro do Arsenal.
GOLEADANos primeiros dois minutos da segunda etapa da partida, a goleada se concretizou. Saka finalizou, a defesa do Leeds bloqueou e tentou sair, mas a pressão do Arsenal funcionou, com a bola chegando até Emile Smith Rowe, que cruzou para o hat-trick de Aubameyang.
LEEDS DIMINUICom uma goleada de quatro gols, o Leeds sabia da dificuldade de empatar o jogo na segunda etapa, mas marcou ainda assim. O primeiro veio de Pascal Struijk após assistência de Raphinha, enquanto o segundo saiu de Hélder Costa com assistência de Tyler Roberts.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, o Benfica pela partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League. O Leeds, por sua vez, enfrenta o Wolverhampton, às 17h (de Brasília) desta sexta-feira, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

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