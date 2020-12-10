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Arsenal vence o Dundalk e termina fase de grupos da Liga Europa com 100% de aproveitamento

Mesmo com time reserva e fora de casa, Gunners conseguiram os
três pontos e avançaram em primeiro do Grupo B...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 16:48

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:48

Crédito: Paul Faith / AFP
O Arsenal venceu mais uma e terminou a fase de grupos da Liga Europa com seis vitórias em seis partidas. Pela última rodada, os Gunners visitaram o Dundalk e conseguiram os três pontos com um placar de 4 a 2. Nketiah, Elneny, Willock e Balogun marcaram para os ingleses, enquanto Flores e Hoare descontaram para os donos da casa.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUEO Arsenal começou a partida em cima e, logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Nketiah roubou a bola da zaga e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Apenas seis minutos depois, Elneny acertou um lindo chute no ângulo para ampliar.
Aos 22, Flores tabelou com Duffy e chutou cruzado para diminuir a vantagem dos Gunners, mas não foi o suficiente. Com 22 minutos do segundo tempo, Willock ampliou.
Balogun recebeu de Pepe e, aos 35 minutos do segundo tempo, colocou o quarto gol no marcador. Aos 40, Hoare completou de cabeça e diminuiu.
Com a vitória, o Arsenal chega aos 18 pontos na fase de grupos da Liga Europa e avança à fase de 16avos tendo vencido todas as partidas.

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