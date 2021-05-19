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futebol

Arsenal vence o Crystal Palace com gol de Gabriel Martinelli no fim

Brasileiro saiu do banco na reta final da partida e aproveitou chance nos acréscimos para aproximar Arsenal de mais uma vitória no Campeonato Inglês. Pépé marcou os outros gols...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 17:13
Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Crystal Palace e os Gunners vencerem o rival de Londres por 3 a 1. Em jogo duro, a vitória só foi sacramentada nos acréscimos, com participação do brasileiro Gabriel Martinelli, que marcou um gol. Pépé marcou os outros dois para o time de Arteta, enquanto Benteke fez para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueGOLAÇONo primeiro tempo, o Arsenal abriu o placar com um golaço de Pépé. Tierney fez bela jogada pela esquerda, tabelou com Saka na linha de fundo, que devolveu de calcanhar, e o ala cruzou na medida para o camisa 19 chegar batendo de primeira.
BOLA AÉREANa etapa final, o Crystal Palace foi para cima dos Gunners em busca do empate, que veio aos 16 minutos. Townsend cobrou falta pela esquerda dentro da área e o centroavante Benteke apareceu sozinho no meio da defesa do Arsenal para cabecear e deixar tudo igual.
BRILHO BRASILEIRO​Nos acréscimos, o brasileiro Gabriel Martinelli, que entrou no decorrer do jogo, recebeu belo cruzamento de Odegaard e contou com a sorte para driblar o goleiro Guaita e fazer o segundo do Arsenal. Nos últimos lances, Pépé invadiu a área, limpou a marcação, e feixou o caixão.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Premier League, a última da competição, o Arsenal encara o Brighton, em casa. O Crystal Palace, por sua vez, visita o Liverpool.

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