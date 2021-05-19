Arsenal vence o Crystal Palace com gol de Gabriel Martinelli no fim

Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP

Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Crystal Palace e os Gunners vencerem o rival de Londres por 3 a 1. Em jogo duro, a vitória só foi sacramentada nos acréscimos, com participação do brasileiro Gabriel Martinelli, que marcou um gol. Pépé marcou os outros dois para o time de Arteta, enquanto Benteke fez para os donos da casa.

+ Veja a tabela da Premier LeagueGOLAÇONo primeiro tempo, o Arsenal abriu o placar com um golaço de Pépé. Tierney fez bela jogada pela esquerda, tabelou com Saka na linha de fundo, que devolveu de calcanhar, e o ala cruzou na medida para o camisa 19 chegar batendo de primeira.

BOLA AÉREANa etapa final, o Crystal Palace foi para cima dos Gunners em busca do empate, que veio aos 16 minutos. Townsend cobrou falta pela esquerda dentro da área e o centroavante Benteke apareceu sozinho no meio da defesa do Arsenal para cabecear e deixar tudo igual.

BRILHO BRASILEIRO​Nos acréscimos, o brasileiro Gabriel Martinelli, que entrou no decorrer do jogo, recebeu belo cruzamento de Odegaard e contou com a sorte para driblar o goleiro Guaita e fazer o segundo do Arsenal. Nos últimos lances, Pépé invadiu a área, limpou a marcação, e feixou o caixão.

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