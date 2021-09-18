  • Arsenal vence o Burnley na Premier League e conquista a segunda vitória consecutiva
Arsenal vence o Burnley na Premier League e conquista a segunda vitória consecutiva

Norueguês Odegaard faz belíssimo gol de falta no primeiro tempo e dá aos Gunners o segundo triunfo no torneio nacional. Burnley segue sem saber o que é vitória...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 13:08

LanceNet

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Mais uma vitória. Neste sábado, o Arsenal foi até o Turf Moor para encarar o Burnley pelo Campeonato Inglês e os Gunners venceram por 1 a 0 para conquistar a segunda vitória seguida no torneio nacional. Com lindo gol de falta de Odegaard, o time de Mikel Arteta chegou aos seis pontos na competição.JOGO EQUILIBRADOEm um duelo de duas equipes na parte de baixo da tabela, o jogo foi equilibrado no Turf Moor. Na etapa inicial, apesar da maior posse de bola do Arsenal, as duas equipes se estudaram bastante e foram para o intervalo com seis finalizações cada uma.
JOGA A LUVA, GOLEIRÃOEm uma das finalizações do Arsenal na primeira etapa, o goleiro Nick Pope não teve chances de defesa. Aos 30 minutos, Odegaard bateu falta com extrema categoria na entrada da área e marcou um lindo gol para abrir o placar a favor do time de Mikel Arteta.
SEGUNDA SEGUIDACom a vitória, a segunda seguida na Premier League, o Liverpool chegou aos seis pontos na competição e se distancia um pouco da zona de rebaixamento. O Burnley, por sua vez, segue sem vencer e tem apenas um ponto em cinco partidas disputadas na competição.
SEQUÊNCIA​Burnley e Arsneal voltam a campo no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa. Na terça-feira, os Clarets encaram o Rochdale, em casa, enquanto os Gunners têm compromisso contra o AFC Wimbledon, em Londres, no dia seguinte. Pela Premier League, Burnley e Arsenal encaram Leicester e Tottenham, respectivamente, na próxima rodada.

