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futebol

Arsenal vence o Brentford em casa e segue na briga pelo G-4 do Inglês

Depois de primeiro tempo com o placar em branco, Gunners fazem boa etapa final e somam mais três pontos na luta por uma vaga na próxima Champions League...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 15:10
Tentando entrar no G-4 do Campeonato Inglês, o Arsenal conseguiu mais uma importante vitória pelo torneio nacional neste sábado. Jogando em casa, os Gunners bateram o Brentford em um duelo londrino por 2 a 1. Smith Rowe e Saka fizeram para o time do Emirates Stadium, mas Norgaard descontou.Depois de um primeiro tempo sem gols na capital britânica, o Arsenal abriu o placar logo aos dois minutos da etapa final. Lacazette tocou para Smith Rowe na esquerda, que limpou a marcação e fez um bonito gol. Saka, em contra-ataque, marcou o segundo aos 33 minutos.
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Nos acréscimos, o Brentford descontou o placar depois de bate e rebate. Ghoddos cobrou falta na área, mas a zaga do Arsenal afastou. No rebote, Janelt chutou de fora da área, a bola bateu em Ajer e sobrou para Norgaard, que limpou Ramsdele e diminuiu o marcador.
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O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Wolverhampton em jogo atrasado da 20ª rodada, novamente em casa. O Brentford, por sua vez, tem compromisso com o Newcastle, em Londres, no próxima sábado.
Crédito: BukayoSakamarcoubonitogolnavitóriadoArsenalsobreoBrentford(Foto:IANKINGTON/AFP

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