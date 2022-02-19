Arsenal vence o Brentford em casa e segue na briga pelo G-4 do Inglês

Tentando entrar no G-4 do Campeonato Inglês, o Arsenal conseguiu mais uma importante vitória pelo torneio nacional neste sábado. Jogando em casa, os Gunners bateram o Brentford em um duelo londrino por 2 a 1. Smith Rowe e Saka fizeram para o time do Emirates Stadium, mas Norgaard descontou.Depois de um primeiro tempo sem gols na capital britânica, o Arsenal abriu o placar logo aos dois minutos da etapa final. Lacazette tocou para Smith Rowe na esquerda, que limpou a marcação e fez um bonito gol. Saka, em contra-ataque, marcou o segundo aos 33 minutos.

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Nos acréscimos, o Brentford descontou o placar depois de bate e rebate. Ghoddos cobrou falta na área, mas a zaga do Arsenal afastou. No rebote, Janelt chutou de fora da área, a bola bateu em Ajer e sobrou para Norgaard, que limpou Ramsdele e diminuiu o marcador.

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O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Wolverhampton em jogo atrasado da 20ª rodada, novamente em casa. O Brentford, por sua vez, tem compromisso com o Newcastle, em Londres, no próxima sábado.