Arsenal vence o Aston Villa na Premier League e se aproxima do 'Big Six'

Nesta sexta-feira, o Arsenal venceu o Aston Villa por 3 a 1 em partida válida pela nona rodada da Premier League. Os Gunners marcaram seus gols com Thomas Partey, Aubameyang e Smith Rowe, enquanto os visitantes descontaram com Ramsey.
ABRIU O PLACARO Arsenal conseguiu abrir o placar da partida desta sexta-feira após fazer forte pressão no ataque. Com muitas tentativas de ataque, os Gunners fizeram o primeiro gol da partida aos 23 minutos de partida após um gol marcado por Thomas Partey.
NO REBOTEPerto do fim do primeiro tempo, o Arsenal encontrou uma oportunidade de aumentar a sua vantagem nos acréscimos. A equipe dos Gunners encontrou uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Emiliano Martínez, mas Aubameyang marcou no rebote.
AUMENTOUNo início da segunda etapa do confronto, o Arsenal conseguiu fazer mais um gol para si. Aos 11 minutos, Aubameyang, autor do segundo gol da partida desta sexta-feira, concedeu uma assistência para Emile Smith Rowe aumentar a vantagem.
DIMINUIUPerto do fim, o Aston Villa foi ao ataque e criou uma chance para ao menos diminuir o placar de um jogo já muito difícil de empatar ou virar. Aos 37 minutos, o Villa conseguiu maracar com Jacob Ramsey após assistência de Leon Bailey.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta o Leeds United nesta terça-feira, às 15:45h (de Brasília), pela EFL Cup. O Aston Villa, por sua vez, enfrenta o West Ham pela Premier League no dia 31, às 13:30h (de Brasília).