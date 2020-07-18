futebol

Arsenal vence Manchester City e avança à final da FA Cup

Aubameyang marcou os dois gols dos Gunners, que esperam
o adversário entre Chelsea e United...
Publicado em 18 de Julho de 2020 às 20:42

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O Arsenal venceu o Manchester City por 2 a 0. Pierre-Emerick Aubameyang marcou os dois gols da equipe londrina e garantiu que os Gunners disputarão a final da FA Cup. O adversário sairá da partida entre Chelsea e Manchester United.SEMPRE ELE!Aubameyang fez mais uma grande partida com a camisa do Arsenal. O atacante franco-gabonês marcou dois gols e garantiu a vitória dos Gunners. Com contrato até 2021, a equipe londrina corre contra o tempo para tentar renovar com seu principal jogador.
PARTIDA RUIMO Manchester City não fez a partida que está acostumado. O time treinado por Pep Guardiola não conseguiu ter uma boa atuação e criou poucas oportunidades. Quando conseguiu chegar, parou em Martínez, que conseguiu fazer boas defesas.
REDENÇÃODavid Luiz foi impecável na partida de hoje. Com um ótimo posicionamento e praticamente sem dar chances ao Manchester City, o zagueiro brasileiro foi um dos nomes da partida. Ele vinha sendo muito criticado nos últimos jogos do Arsenal e teve algumas falhas, mas se redimiu na partida de hoje.
A PRIMEIRA DECISÃO COMO TÉCNICOCom a vitória, Mikel Arteta disputará sua primeira final como treinador. O espanhol também garantiu a primeira vitória diante de Pep Guardiola. Os dois trabalharam juntos e o treinador do Arsenal diz se inspirar muito no comandante do City.

