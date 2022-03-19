Arsenal vence Aston Villa e se aproxima de retorno à Champions

Após ser derrotado para o Liverpool, o Arsenal se recuperou e derrotou o Aston Villa por 1 a 0 pela Premier League. Após um grande primeiro tempo, a equipe de Mikel Arteta abriu o placar com Saka e conseguiu segurar a pressão na segunda etapa para abrir quatro pontos de vantagem para o Manchester United.MAIS ÍMPETOMesmo atuando fora de casa, o Arsenal fez questão de dominar o jogo contra o Aston Villa desde o início. Aos dois minutos, Odegaard encontrou Smith Rowe dentro da área, mas o camisa 10 bateu por cima da meta. No ataque seguinte, Partey recebeu passe da entrada da área e bateu rasteiro para defesa de Martínez.
APERTOU MAISNa sequência, Saka fez jogada individual pelo lado direito, cruzou e Konsa tentou cortar de barriga, mas o goleiro argentino teve que fazer grande intervenção para impedir o gol contra. Aos 29 minutos, os Gunners abriram o placar com Saka aproveitando corte errado da zaga do Aston Villa após um cruzamento e finalizando rasteiro.
POUCO INTENSONa segunda etapa, o Arsenal perdeu a intensidade e viu o Aston Villa ameaçar no ataque. Aos 22 minutos, Watkins fez jogada pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou com desvio da zaga na trave. Aos 40, Ings aproveitou cruzamento na área, desviou de cabeça e quase encobriu Leno, mas a bola saiu pela linha de fundo.