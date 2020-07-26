Arsenal vai atrás de Raúl Jiménez, do Wolverhampton, diz site francês

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O nome de Aubameyang tem sido ventilado em gigantes da Europa como: Barcelona e Inter de Milão. Diante disso, a direção do Arsenal já escolheu um nome para substituir o gabonês. Trata-se do mexicano Raúl Jiménez, um dos principais destaques do Wolverhampton na temporada, segundo o site francês 'Le10sport.com'.

O clube liderado por Mikel Arteta vê o mexicano como opção ideal para reforçar seu ataque na próxima temporada e que ele se adaptaria com facilidade ao esquema do técnico espanhol. Antes da paralisação do futebol mundial por causa da pandemia do novo coronavírus, o nome de Rául Jiménez também foi ventilado no Real Madrid, de Zidane.