Arsenal usa David Luiz para contratar Thiago Silva

O Arsenal recrutou o zagueiro David Luiz para convencer o compatriota Thiago Silva e vestir a camisa dos Gunners na próxima temporada, de acordo com o “Le10Sport”. O clube, que passa por grandes dificuldade em seu sistema defensivo, deve brigar com Everton e Tottenham para contratar o veterano de 35 anos.De acordo com as informações, o técnico Mikel Arteta também já discutiu com o defensor uma possível mudança. O intermédio de David Luiz pode jogar a favor do clube londrino, pois ambos se conhecem e atuaram juntos pela Seleção Brasileira.