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futebol

Arsenal usa David Luiz para contratar Thiago Silva

Técnico Mikel Arteta já entrou em contato com defensor do PSG para sondar uma possível mudança e clube conta com ajuda de David Luiz para convencer Thiago Silva...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 13:13
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Arsenal recrutou o zagueiro David Luiz para convencer o compatriota Thiago Silva e vestir a camisa dos Gunners na próxima temporada, de acordo com o “Le10Sport”. O clube, que passa por grandes dificuldade em seu sistema defensivo, deve brigar com Everton e Tottenham para contratar o veterano de 35 anos.De acordo com as informações, o técnico Mikel Arteta também já discutiu com o defensor uma possível mudança. O intermédio de David Luiz pode jogar a favor do clube londrino, pois ambos se conhecem e atuaram juntos pela Seleção Brasileira.
Thiago Silva ainda tem intenção de seguir jogando na Europa e o “The Telegraph” afirmou que o brasileiro tem desejo de jogar na Premier League e aceitaria uma redução salarial para realizar o sonho. Na próxima temporada, o plantel também irá contar com o jovem William Saliba, emprestado a Saint-Etienne.E MAIS:Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociaisBayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSGDiretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o Real E MAIS:

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