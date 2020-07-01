Arsenal usa David Luiz para contratar Thiago Silva

O Arsenal recrutou o zagueiro David Luiz para convencer o compatriota Thiago Silva e vestir a camisa dos Gunners na próxima temporada, de acordo com o “Le10Sport”. O clube, que passa por grandes dificuldade em seu sistema defensivo, deve brigar com Everton e Tottenham para contratar o veterano de 35 anos.De acordo com as informações, o técnico Mikel Arteta também já discutiu com o defensor uma possível mudança. O intermédio de David Luiz pode jogar a favor do clube londrino, pois ambos se conhecem e atuaram juntos pela Seleção Brasileira.
Thiago Silva ainda tem intenção de seguir jogando na Europa e o “The Telegraph” afirmou que o brasileiro tem desejo de jogar na Premier League e aceitaria uma redução salarial para realizar o sonho. Na próxima temporada, o plantel também irá contar com o jovem William Saliba, emprestado a Saint-Etienne.E MAIS:Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociaisBayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSGDiretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o Real E MAIS: