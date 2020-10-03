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Arsenal, United, Tottenham e Liverpool em campo: veja os jogos de domingo pelo Campeonato Inglês

Domingo será de seis partidas, que completarão a quarta rodada do Inglês. Arsenal recebe o Sheffield, Manchester United e Tottenham se enfrentam, e Liverpool visita o Aston Villa...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 16:55
Crédito: AFP; AFP; AFP; AFP
Seis jogos completarão a quarta rodada do Campeonato Inglês neste domingo. Os destaques ficam por conta de Arsenal, Manchester United, Tottenham e Liverpool, que terão compromissos difíceis na competição. Veja a seguir todos os jogos do dia.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEARSENAL X SHEFFIELD UNITEDEm Londres, o Arsenal de Mikel Arteta recebe o Sheffield United. Após dois jogos seguidos contra o Liverpool (um pelo Campeonato Inglês e outro pela Copa da Liga), os Gunners encaram uma das sensações da última Premier League. A bola rola às 10h (de Brasília), no Emirates Stadium.
Arsenal: Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Bellerin, Xhaka, Elneny e Maitland-Niles; Willian, Lacazette, Aubameyang.
Sheffield United: Ramsdale; Basham, Egan e Ampadu; Baldock, Lundstram, Berge, Fleck e Stevens; McGoldrick e McBurnie.
MANCHESTER UNITED X TOTTENHAMO grande jogo do dia fica por conta dos Diabos Vermelhos e os Spurs. Após passarem de Brighton e Chelsea, respectivamente, pela Copa da Liga Inglesa, as duas equipes vão tentar a segunda vitória no Campeonato Inglês. O jogo acontece no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília).
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw; Pogba, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.
Tottenham: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier e Davies; Hojbjerg, Winks, Lucas Moura, Dele Alli e Bergwijn; Kane.
ASTON VILLA X LIVERPOOLO atual campeão inglês viaja até Birmingham para encarar o Aston Villa. O duelo colocará frente a frente duas equipes invictas até o momento na competição. Enquanto o time de Kloop tem três vitórias em três jogos, os Leões têm duas vitórias em dois jogos. A bola rola às 15h15 (de Brasília), no Villa Park.
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; McGinn, Douglas Luiz e Hourihane; Barkley, Watkins e Grealish.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino e Diogo Jota.
OUTROS JOGOS DO DIALeicester x West Ham - King Power Stadium - 8h (de Brasília)​Southampton x West Bromwich - St. Mary's Stadium - 8h (de Brasília)

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