Arsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o Southampton

Crédito: PETER POWELL/AFP

Após duas derrotas fora de casa, o Arsenal viaja mais uma vez para encarar o Southampton nesta quinta feira, às 14h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners vivem um momento ruim, estão longe do objetivo de conquistar uma vaga em competições europeias, enquanto o rival da vez não tem muitas pretensões na competição.

Apesar disso, o técnico Mikel Arteta sabe das qualidade do adversário, que vem de grande vitória sobre o Norwich. O técnico espanhol também contou sobre qual postura espera dos jogadores para esta partida.

- Eles são agressivos, são bons pressionando o passe, na transição, eles sabem o que estão fazendo. Um time muito perigoso. Eu quero ver a reação (dos jogadores), o quanto eles querem e o como vão reagir bem como uma equipe, ma também como indivíduos e seguir em frente.

O comandante também se mostrou frustrado por ter perdido a partida contra o Brighton no minuto final, mas confia no elenco. Arteta disse que acredita que o peso das derrotas pode despertar um inconformismo nos atletas e transformar esse aspecto em vitórias no torneio.