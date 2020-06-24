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futebol

Arsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o Southampton

Gunners sofreram duas derrotas seguidas desde o retorno do Campeonato Inglês. Arteta elogiou o time adversário, mas confia na capacidade dos jogadores para reverter cenário...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:13
Crédito: PETER POWELL/AFP
Após duas derrotas fora de casa, o Arsenal viaja mais uma vez para encarar o Southampton nesta quinta feira, às 14h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners vivem um momento ruim, estão longe do objetivo de conquistar uma vaga em competições europeias, enquanto o rival da vez não tem muitas pretensões na competição.
Apesar disso, o técnico Mikel Arteta sabe das qualidade do adversário, que vem de grande vitória sobre o Norwich. O técnico espanhol também contou sobre qual postura espera dos jogadores para esta partida.
- Eles são agressivos, são bons pressionando o passe, na transição, eles sabem o que estão fazendo. Um time muito perigoso. Eu quero ver a reação (dos jogadores), o quanto eles querem e o como vão reagir bem como uma equipe, ma também como indivíduos e seguir em frente.
O comandante também se mostrou frustrado por ter perdido a partida contra o Brighton no minuto final, mas confia no elenco. Arteta disse que acredita que o peso das derrotas pode despertar um inconformismo nos atletas e transformar esse aspecto em vitórias no torneio.
No mesmo dia e horário, Burnley e Watford se enfrentam no Turf Moor. Enquanto o time da casa não aspira vôos mais altos, os visitantes estão se entregando a cada partida para se distanciar da zona do rebaixamento. Desde a chegada do técnico Nigel Pearson, o Watford tem apresentado futebol melhor e consegue respirar, mas com apenas um ponto de vantagem para o Bournemouth.E MAIS:Técnico do Wolverhampton não garante permanência de atacanteFred pode renovar contrato com United e receber aumento salarialBerbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier LeaguePSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José Mourinho E MAIS:

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