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futebol

Arsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo Mkhitaryan

Gunners buscam jovem atacante holandês, enquanto meio-campista força saída definitiva dos Gunners para time da capital italiana. Acordo parece provável de acontecer...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 13:56

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 13:56

Crédito: Vincenzo Pinto / AFP
O Arsenal está interessado na contratação de Justin Kluivert, atacante da Roma que pode ser envolvido em operação com Mkhitaryan, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O meio-campista está emprestado ao time da capital italiana, mas já deixou claro que não tem desejo de retornar para os Gunners.
As negociações estão sob discussão, mas as informações indicam que o desfecho pode ser bom para os dois lados. O clube londrino ainda pode ter que pagar uma compensação financeira, pois o valor de mercado do jovem holandês é mais alto do que o veterano que também atua pela seleção da Armênia.
Justin Kluivert é filho de Patrick Kluivert, destaque do Barcelona entre 1998 e 2004, e foi contratado em 2018 após boas aparições no Ajax, mas o jovem de 21 anos não rende o esperado e tem apenas quatro gols e duas assistências na temporada. Enquanto isso, Mkhitaryan, em menos jogos, já fez seis tentos e contribuiu com dois passes decisivos. E MAIS:Jadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester CityApesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica internaBarcelona se interessa por jovem goleiro português do SportingPresidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito alto E MAIS:

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