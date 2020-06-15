Arsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo Mkhitaryan

Crédito: Vincenzo Pinto / AFP

O Arsenal está interessado na contratação de Justin Kluivert, atacante da Roma que pode ser envolvido em operação com Mkhitaryan, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O meio-campista está emprestado ao time da capital italiana, mas já deixou claro que não tem desejo de retornar para os Gunners.

As negociações estão sob discussão, mas as informações indicam que o desfecho pode ser bom para os dois lados. O clube londrino ainda pode ter que pagar uma compensação financeira, pois o valor de mercado do jovem holandês é mais alto do que o veterano que também atua pela seleção da Armênia.