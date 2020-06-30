Arsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em Londres

Crédito: Arsenal vive bom momento com duas vitórias seguidas (ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP

Apesar do reinício ruim no Campeonato Inglês, o Arsenal parece viver um novo momento após vitória contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, os Gunners entram em campo pela primeira vez no Emirates Stadium desde março para receber o lanterna Norwich, às 14h (horário de Brasília).

O técnico Mikel Arteta vê o elenco com uma outra aura após duas vitórias seguidas e espera manter o entusiasmo para que a equipe mantenha vivo o sonho de disputar competições europeias.

- Tivemos um começo difícil em termos de calendário, foi um desafio. Estamos felizes de vencer os últimos jogos e o clima nos treinos é muito melhor. Todo jogo será uma final a partir de agora, porque tem poucos times acima da gente. A margem para erro é mínima e, em casa, nós temos que ser fortes se quisermos terminar em zona de competições continentais.

Embora o Norwich seja o último colocado com apenas 21 pontos, o treinador espanhol não acredita que o confronto será fácil.

- Um time que luta contra o rebaixamento tem sempre uma motivação extra. Eles sabem a diferença entre jogar a primeira e a segunda divisão e eles lutaram muito duro para estarem onde estão. Estou esperando uma equipe comprometida e eles são corajosos da maneira que jogam. Eles podem causas problemas e estou esperando uma equipe que lutará por suas vidas.