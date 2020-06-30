Arsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em Londres

Apesar do reinício ruim no Campeonato Inglês, o Arsenal parece viver um novo momento após vitória contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, os Gunners entram em campo pela primeira vez no Emirates Stadium desde março para receber o lanterna Norwich, às 14h (horário de Brasília).
O técnico Mikel Arteta vê o elenco com uma outra aura após duas vitórias seguidas e espera manter o entusiasmo para que a equipe mantenha vivo o sonho de disputar competições europeias.
- Tivemos um começo difícil em termos de calendário, foi um desafio. Estamos felizes de vencer os últimos jogos e o clima nos treinos é muito melhor. Todo jogo será uma final a partir de agora, porque tem poucos times acima da gente. A margem para erro é mínima e, em casa, nós temos que ser fortes se quisermos terminar em zona de competições continentais.
Embora o Norwich seja o último colocado com apenas 21 pontos, o treinador espanhol não acredita que o confronto será fácil.
- Um time que luta contra o rebaixamento tem sempre uma motivação extra. Eles sabem a diferença entre jogar a primeira e a segunda divisão e eles lutaram muito duro para estarem onde estão. Estou esperando uma equipe comprometida e eles são corajosos da maneira que jogam. Eles podem causas problemas e estou esperando uma equipe que lutará por suas vidas.
No mesmo horário, o Everton irá receber o Leicester, que não vive o melhor momento no Campeonato Inglês. Enquanto o time de Ancelotti apenas cumpre tabela nesta altura da competição, os Foxes tentam se reabilitar para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões nas rodadas finais.E MAIS:Milan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale E MAIS: