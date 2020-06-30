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futebol

Arsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em Londres

Gunners farão primeiro jogo em casa desde março, mas Arteta espera um adversário difícil. Leicester tenta se recuperar na competição fora de casa contra o Everton...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:00
Crédito: Arsenal vive bom momento com duas vitórias seguidas (ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP
Apesar do reinício ruim no Campeonato Inglês, o Arsenal parece viver um novo momento após vitória contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, os Gunners entram em campo pela primeira vez no Emirates Stadium desde março para receber o lanterna Norwich, às 14h (horário de Brasília).
O técnico Mikel Arteta vê o elenco com uma outra aura após duas vitórias seguidas e espera manter o entusiasmo para que a equipe mantenha vivo o sonho de disputar competições europeias.
- Tivemos um começo difícil em termos de calendário, foi um desafio. Estamos felizes de vencer os últimos jogos e o clima nos treinos é muito melhor. Todo jogo será uma final a partir de agora, porque tem poucos times acima da gente. A margem para erro é mínima e, em casa, nós temos que ser fortes se quisermos terminar em zona de competições continentais.
Embora o Norwich seja o último colocado com apenas 21 pontos, o treinador espanhol não acredita que o confronto será fácil.
- Um time que luta contra o rebaixamento tem sempre uma motivação extra. Eles sabem a diferença entre jogar a primeira e a segunda divisão e eles lutaram muito duro para estarem onde estão. Estou esperando uma equipe comprometida e eles são corajosos da maneira que jogam. Eles podem causas problemas e estou esperando uma equipe que lutará por suas vidas.
No mesmo horário, o Everton irá receber o Leicester, que não vive o melhor momento no Campeonato Inglês. Enquanto o time de Ancelotti apenas cumpre tabela nesta altura da competição, os Foxes tentam se reabilitar para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões nas rodadas finais.E MAIS:Milan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale E MAIS:

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